На торт денег не хватит: аренда зала для свадьбы стоит больше, чем месячная зарплата

Поскольку семья Керстин часто путешествует, особенно летом, день свадьбы пришлось планировать задолго. Дата 10 августа подходила всем. Планировалось позвать полсотни гостей.

По словам Керстин, 10 августа было в списке предлагаемых уездной управой дат, это совпадало с планами пары. Место праздника забронировали еще осенью, был выбран торт и свадебная цветовая гамма. Все должно было пройти как по маслу. Но случилось так, что после того как уездные управы перестали функционировать, регистрацию браков взяли на себя местные самоуправления.

Неприятность поджидала Керстин, когда она связалась с Раквереской горуправой, чтобы забронировать большой зал горсобрания на час в указанный день. На сайте города Раквере значится, что проведение церемонии бракосочетания в зале, который вмещает в себя около ста пятидесяти человек, стоит 175 евро в час. Пара смирилась с фактом, что после прекращения деятельности уездной управы им придется выложить за аренду помещения значительно больше, поскольку уездная управа просила за церемонию всего полсотни евро.

Но в горуправе Керстин ответили, что в указанный день вообще нельзя провести церемонию. Это подкосило невесту: как это нельзя? Праздничные приглашения были отправлены, приготовления шли полным ходом. Невеста успела испугаться, но тут горуправа сообщила, что вопрос был обужден и церемонию в зале можно провести и в указанный день, но тогда это будет стоит 250 евро.

У Керстин это напрочь отбило желание вообще арендовать этот зал в самый счастливый день ее жизни. После некоторых поисков пара решила снять зал в Раквереском культурном центре. Но отношение чиновников Раквереской горуправы и их непомерная жадность оставили у невесты горькие воспоминания.

Специалист по городскому имуществу Раквереской горуправы Мати Йыги ответил, что переход государственной функции к местному самоуправлению не означает автоматически, что город должен заниматься теперь сдачей помещений в аренду. “Этот вопрос необходимо рассматривать шире», - сказал Йыги, добавив, что в уезде есть и другие места, где можно проводить церемонии бракосочетания, например, мызы. По его словам, расходы в данном случае складываются не только из оплаты чиновника загса, сюда включаются и уборка помещений и расходы, возникающие, когда гости идут, например, в туалет.

При изучении сайта Раквереской горуправы становится ясно, что в брачная церемония в зале горсобрания обойдется паре в копеечку: если арендовать большой зал в предусмотренные для этого даты, это будет стоить 175 евро в час. В иное время по рабочим дням взимают 400 евро или 250, если мероприятие длится менее четырех часов. По выходным дням сумма достигает 500 евро, вне зависимости от длительности аренды.