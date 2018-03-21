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В США умерла по неизвестной причине ученица по обмену из Эстонии

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ФОТО: The Wasatch Wave

В выходные по неизвестным до сих пор причинам в США умерла ученица по обмену, родом из Эстонии. Местная община начала сбор средств для поддержки семьи погибшей, передает Postimees.

В воскресенье в штате Юта в доме принимавшей семьи нашли мертвой 17-летнюю девушку, учившуюся в средней школе Уосатча, пишет The Wasatch Wave. Она была без сознания и не дышала, спасателям не удалось вернуть ее к жизни.

Власти Уосатча исключили криминальные факторы смерти, также ничто не указывает на самоубийство. Причина смерти выясняется.

Местная община начала сбор средств на сайте gofundme.com, чтобы помочь семье транспортировать тело умершей домой. К вечеру вторника было собрано 11 200 долларов.

В Министерстве иностранных дел BNS сообщили, что о происшедшем ведомству известно.

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