Галерея: яркий современный интерьер в старом доме в Копенгагене
22 марта 2018 г., 16:19
Блог Pufikhomes.com приготовил для нас с вами очередную подборку фотографий интересных интерьеров. Предлагаем перенестись к Копенгаген.
Датский телевизионный продюсер Камилла Викке Вольстрём с мужем живет в престижном районе Копенгагена - Амалиенборге, который славится старинной архитектурой. В одном из таких домов с историей, рядом со знаменитой Мраморной церковью Фредерика, и расположилась их квартира, но интерьеры никак нельзя назвать классическими. Хозяева предпочли современный минималистичный дизайн с яркими деталями и броским декором. Получилось весьма оригинальное сочетание!