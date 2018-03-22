четверг, 22 марта 2018 г.
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  • Галерея: яркий современный интерьер в старом доме в Копенгагене

Галерея: яркий современный интерьер в старом доме в Копенгагене

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Блог Pufikhomes.com приготовил для нас с вами очередную подборку фотографий интересных интерьеров. Предлагаем перенестись к Копенгаген.

Датский телевизионный продюсер Камилла Викке Вольстрём с мужем живет в престижном районе Копенгагена - Амалиенборге, который славится старинной архитектурой. В одном из таких домов с историей, рядом со знаменитой Мраморной церковью Фредерика, и расположилась их квартира, но интерьеры никак нельзя назвать классическими. Хозяева предпочли современный минималистичный дизайн с яркими деталями и броским декором. Получилось весьма оригинальное сочетание!

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