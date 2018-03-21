Названы семь памятников Европы, которые могут исчезнуть

Федерация Europa Nostra, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы, опубликовала список из семи памятников, находящихся под особой угрозой исчезновения. В него вошли 12 поствизантийских церквей в Воскопое и Виткуки на юго-востоке Албании, исторический центр Вены, монастыри Давида Гареджи и Эрмитаж в Восточной Грузии, памятник коммунистического периода Бузлуджи в Болгарии, казино Констанцы в Румынии, самое большое деревянное здание в Европе — греческий детский дом Пинкипо в Турции и здание старейшей ледяной фабрики Гримсби в Великобритании, отмечает turizm.ru.

По словам экспертов Europa Nostra, данный рейтинг призван стать «катализатором действий». Объекты, которые были выделены в предыдущие годы, теперь сохранены для будущих поколений, отметили в европейской федерации. Согласно разработанному экспертами плану действий, в ближайшее время будут предоставлены технические консультации, определены возможные источники финансирования и мобилизована широкая поддержка для сохранения этих памятников наследия.