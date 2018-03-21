среда, 21 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Узнайте, как быстро накопить денег на первый взнос для покупки недвижимости

Узнайте, как быстро накопить денег на первый взнос для покупки недвижимости

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Для многих именно это является камнем преткновения для покупки квартиры с помощью банковского кредита. Ниже - несколько советов, как собрать недостающую сумму без особого напряжения, пишет портал Kodu со ссылкой на The Sun.

В одной из групп социальной сети Facebook женщина по имени Шери поделилась опытом, как она собрала сумму, достаточную для самофинансирования покупки квартиры. На это у нее ушло три года и понадобилось три банковских счета. 

На одном счете она хранила деньги на повседневные расходы, там же находились так называемые карманные деньги. На другой счет попадала сумма, предназначенная для непредвиденных расходов: неожиданный ремонт, чей-то день рождения и тому подобное. На третьем счете она держала все, что оставалось. Тут и собирались деньги на самофинансирование сделки. 

Конечно, надо хорошо все продумать и подсчитать, сколько денег и на что мы тратим, чтобы сохранить ритмичность вложений. 

«Моя мама пользовалась таким же методом и научила этому меня. Он здорово работает! Сегодня я - владелица недвижимости, а деньги я собирала всего три года», - рассказывает Шери.  

Она говорит, что важно не путать счета между собой и тратить деньги с двух первых счетов того на строго определенные расходы: не платить с одного счета за то, для чего предназначен второй. Третий, накопительный счет нельзя трогать ни при каких обстоятельствах. 

«Я отдаю себе отчет в том, что человек предполагает, а Бог располагает, но считаю: если вы хотите купить себе жилье, то должны строго следовать плану. Это единственный выход, и я подтверждаю, что такой способ прекрасно работает", - сказала Шери. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ