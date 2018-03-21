Узнайте, как быстро накопить денег на первый взнос для покупки недвижимости

В одной из групп социальной сети Facebook женщина по имени Шери поделилась опытом, как она собрала сумму, достаточную для самофинансирования покупки квартиры. На это у нее ушло три года и понадобилось три банковских счета.

На одном счете она хранила деньги на повседневные расходы, там же находились так называемые карманные деньги. На другой счет попадала сумма, предназначенная для непредвиденных расходов: неожиданный ремонт, чей-то день рождения и тому подобное. На третьем счете она держала все, что оставалось. Тут и собирались деньги на самофинансирование сделки.

Конечно, надо хорошо все продумать и подсчитать, сколько денег и на что мы тратим, чтобы сохранить ритмичность вложений.

«Моя мама пользовалась таким же методом и научила этому меня. Он здорово работает! Сегодня я - владелица недвижимости, а деньги я собирала всего три года», - рассказывает Шери.

Она говорит, что важно не путать счета между собой и тратить деньги с двух первых счетов того на строго определенные расходы: не платить с одного счета за то, для чего предназначен второй. Третий, накопительный счет нельзя трогать ни при каких обстоятельствах.