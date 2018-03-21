Как жить так, чтобы не доработаться до инвалидности?

Согласно прогнозам, у рождающихся сейчас людей есть отличные перспективы прожить до ста лет, но как сделать так, чтобы к этому времени не доработаться до инвалидности, рассуждает лектор по гигиене труда Прийт Сийтан в блоге Таллиннского технического университета. Он дал советы, как предотвратить вызванные положением тела во время работы проблемы со здоровьем и вылечить заболевания, спровоцированные рабочей средой.

Положение тела значит много

«Повторение однотипных движений, а такие положение тела и направление движений с течением времени могут привести к нарушениям здоровья, которые называют болезнями от перегрузки», - сказал Сийтан. По его словам, работник, выполняющий сидячую работу, часто не знает, что и сидение является положением тела.

Тем же является повторение однотипных движение на протяжении 45 минут. Под ними понимаются и дополнительные движения, которые приходится делать из-за неудобного положения тела во время исполнения рабочих обязанностей, или плохих рабочих инструментов, уточнил лектор.

«Если изо дня в день приходится выполнять одни и те же движения, возникает перегрузка. Сначала формируется ощущение неудобства в перегруженных руках-ногах, или в их областях, а также снижается работоспособность. Далее возникают умеренные жалобы на места боли», сказал Сийтан. Он добавил, что при снижении нагрузки боли могут, конечно, отступить, но если продолжать в том же духе, то работоспособность обязательно снизится, поскольку при болях в мышцах и суставах неудобно исполнять рабочие обязанности.

В проблемных местах могут увеличиться боль, отеки, нарушение чувствительности и ослабление мышц. После этого могут возникнуть признаки хронического заболевания, вплоть до резкого снижения работоспособности и инвалидности. Воспаления и напряжение в мышцах шеи в итоге приводят к профессиональному заболеванию, сказал эксперт.

Перерывы нужно делать и в рабочее время

Лектор напоминает, что паузы крайне важны: «Считается, мол, я, конечно, выдохся, но если не делать пауз, это может привести к проблемам со здоровьем». Если работодатель предусмотрел регулярные паузы, работник должен их использовать. Он может сделать специальные гимнастические упражнения, чтобы в мышцах не возникали боли.

«Но, что особенно важно и что подчеркивают и инспекторы Трудовой инспекции – работник должен знать, как определенные факторы риска могут повлиять на состояние его здоровья и на работоспособность. И работодатель должен быть в курсе мер, которые помогут работнику не заболеть и сохранят его работоспособность»,- продолжил Сийтан. В то же время, обо всем этом нужно помнить и тогда, когда вы сидите дома у компьютера, телевизора или со смартфоном.

По оценке лектора, согласно прогнозам пенсионный возраст в Эстонии к 2060 году достигнет 73 лет: «Уже заранее нужно подумать, как работать до этого возраста так, чтобы сохранить работоспособность? У предприятий с иностранным фоном знаний в этом плане больше. Если привести в пример швей, то их положение тела во время работы связано с целым набором рисков».

Крайне важна ротация, чтобы они работали за различными приспособлениями и делали разную работу, чтобы и другие группы мышц получали нагрузку. Важно и соблюдение режима труда, чтобы продолжительность смены составляла восемь часов. Если она оказывается больше, то исследованиями доказано, что производительность труда работника снижается.