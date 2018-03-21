среда, 21 марта 2018 г.
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  • Видео: организатор серии взрывов в Техасе подорвал себя на скоростной магистрали

Видео: организатор серии взрывов в Техасе подорвал себя на скоростной магистрали

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ФОТО: Loren Elliott/REUTERS/Scanpix

Подозреваемый в организации серии взрывов в столице штата Техас городе Остин мертв, сообщает местная телестанция Kvue со ссылкой на источники.

Как написал в Twitter репортер издания Тони Плохецки предполагаемый преступник "убил себя с помощью взрывного устройства". Самоубийство это или несчастный случай, пока не ясно, пишет Newsru.com.

По данным репортера, полиция вычислила подозреваемого взрывника через его мобильный телефон, обнаружив, что он находится в отеле в округе Уильямсон. Департамент полиции Остина сообщил о проведении некой операции с перестрелкой по адресу "1700 block of North Interstate 35". По данным Kvue, в ходе нее сотрудники полиции и ФБР пытались задержать подозреваемого, но он подорвал себя.

Вскоре на пресс-конференции глава полиции Остина подтвердил, что предполагаемый организатор взрывов мертв. Уточняется, что это был белый мужчина 24 лет. При это в полиции пока не могут сказать, действовал ли он в одиночку или у него были сообщники. Расследование продолжается.

В марте в Остине произошла целая серия взрывов. Первая бомба, упакованная в посылку, взорвалась 2 марта на северо-востоке города, убив 39-летнего мужчину. Еще две бомбы взорвались 12 марта: рано утром от первого взрыва погиб 17-летний подросток и пострадала его мать; спустя несколько часов от нового взрыва пострадала 75-летняя пенсионерка. Четвертая бомба сработала вечером 18 марта - пострадали двое юношей в возрасте 20 лет.

В ночь на 20 марта в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Пострадала сотрудница компании. Позже была найдена еще одна бомба, которая не сдетонировала. Следствие считает, что все эти взрывы связаны друг с другом.

Накануне в Остин произошел еще один взрыв, в результате которого ранения получил 30-летний мужчина. Но в этом случае взорвалась не бомба, а зажигательное устройство, поэтому полиция пока не связывает этот взрыв с предыдущими инцидентами.

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