Видео: организатор серии взрывов в Техасе подорвал себя на скоростной магистрали

Как написал в Twitter репортер издания Тони Плохецки предполагаемый преступник "убил себя с помощью взрывного устройства". Самоубийство это или несчастный случай, пока не ясно, пишет Newsru.com.

По данным репортера, полиция вычислила подозреваемого взрывника через его мобильный телефон, обнаружив, что он находится в отеле в округе Уильямсон. Департамент полиции Остина сообщил о проведении некой операции с перестрелкой по адресу "1700 block of North Interstate 35". По данным Kvue, в ходе нее сотрудники полиции и ФБР пытались задержать подозреваемого, но он подорвал себя.

SERIAL BOMBER DEAD: The Austin Police Chief says the bomber is dead, but the fear isn’t over. They worry he could have left other bombs around the area before blowing himself up as police closed in. pic.twitter.com/9btOdbc8yw — Nina Harrelson 🎥 (@NinaHarrelsonTV) March 21, 2018

Вскоре на пресс-конференции глава полиции Остина подтвердил, что предполагаемый организатор взрывов мертв. Уточняется, что это был белый мужчина 24 лет. При это в полиции пока не могут сказать, действовал ли он в одиночку или у него были сообщники. Расследование продолжается.

В марте в Остине произошла целая серия взрывов. Первая бомба, упакованная в посылку, взорвалась 2 марта на северо-востоке города, убив 39-летнего мужчину. Еще две бомбы взорвались 12 марта: рано утром от первого взрыва погиб 17-летний подросток и пострадала его мать; спустя несколько часов от нового взрыва пострадала 75-летняя пенсионерка. Четвертая бомба сработала вечером 18 марта - пострадали двое юношей в возрасте 20 лет.

В ночь на 20 марта в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Пострадала сотрудница компании. Позже была найдена еще одна бомба, которая не сдетонировала. Следствие считает, что все эти взрывы связаны друг с другом.