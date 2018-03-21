Смартфон Nokia убил человека

Ума Орам говорила по телефону Nokia 5233 2010 года выпуска, когда он был подключен к зарядному устройству. После взрыва девушка получила ранения рук, ног и груди. Чуть позже ее доставили в больницу, где она и скончалась. Модель Nokia 5233 пользуется популярностью в Индии и стоит примерно 35 евро.

В компании Nokia, которая сейчас не занимается выпуском смартфонов, не стали комментировать произошедшее, отметив, что нужно дождаться результатов расследования.