"Мы хотим, чтобы Россия вернулась"

Главное препятствие для восстановления РУСАДА - по-прежнему непрозрачная система контроля за российскими спортсменами на внутрироссийских соревнованиях и отсутствие признания доклада Ричарда Макларена и Самуэля Шмида.

Президент WADA Крэйг Риди сообщил, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено до тех пор, пока власти России не признают выводы Ричарда Макларена и Самуэля Шмида о существовании в стране государственной системы допинга.

«WADA довольно действиями российской стороны в восстановлении РУСАДА, однако есть еще ряд вопросов, которые предстоит решить. Мы приветствуем независимое РУСАДА в нашей системе, но выражаем сожаление, что работа по восстановлению соответствия идет так долго.

Мы ожидаем от российских властей признания систематических злоупотреблений по нарушению антидопинговых правил, которые были установлены комиссиями Макларена и Шмида. Мы пока не получили от российских властей ответа на эту работу.

В дорожной карте по восстановлению членства в WADA выполнены все пункты, кроме двух условий. Последние 15 месяцев мы обсуждали эти два пункта. Комиссия Шмида подтвердила выводы Макларена, но мы не получили ответа от российских властей. Мы считаем, что настало время получить эти ответы. Иначе все «чистые» атлеты мира не будут уверены в том, что ситуация в России поменяется», – передает слова Крэйга Риди Р-Спорт.

По словам Риди, скандал с отстранением российских спортсменов и аннулированием аккредитации РУСАДА выявил широкие проблемы в борьбе с запрещенныи препаратами во всем мире: "Российский допинговый скандал обнажил проблемы в мировой системе антидопинга. Все мировое сообщество должно их решать. И решать их правильно. Всегда будут те, кто попытается получить преимущество несправедливым путем. Но сильное WADA позволит защитить "чистых" спортсменов во всем мире", - заявил Риди в ходе ежегодного симпозиума WADA, который стартовал в среду в Лозанне.

К одним из преимуществ относится и получение так называемых "терапевтических исключений" спортсменами. Криста Пярмякоски из сборной Финляндии по лыжам получила перед Олимпиадой разрешение на использвание препаратов содержащих допинг и выиграла медали Игр, что вызвало недовольство спортивной общественности, заявившей, что возможно именно такие препараты позволили финской спортсменке завоевать награды.

ВАДА считает, что для того, чтобы претензий не возникало нужны грамотные научные обоснования :""Мы должны повысить качество работы лабораторий по всему миру. Это очень непростой процесс, но это ключевой момент в нашей системе. Каждая лаборатория должна подвергаться аудиту WADA раз в 3-4 года. Текущая научная работа заключается в изучении списка запрещенных веществ, вопроса терапевтических исключений. Вопросы по TUE регулярно появляются в СМИ, нам нужно научное обоснование, чтобы грамотно на них отвечать", - сказал генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли журналистам.

Что касается сотрудничества ВАДА с российскими властями, то тут, по словам чиновников ВАДА ситуация двоякая. С одной стороны, офицеры ВАДА имеют доступ, в том числе, в закрытые города России. В декабре глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт сообщил, что система РУСАДА работает хорошо, проблем с допуском допинг-офицеров к спортсменам в стране нет в подавляющем большинстве случаев, но существуют сложности с допуском в закрытые города, и это является одной из причин, почему WADA в ноябре не восстановило РУСАДА. "РУСАДА планирует, координирует, проводит тесты и образовательные программы. Мы несколько раз обсуждали с российскими властями наблюдательный совет и добились того, чтобы он стал по-настоящему независимым. Юрий Ганус стал новым генеральным директором, в РУСАДА новый штат, который посвящает себя работе по восстановлению функционирования организации. Мы уделяли внимание доступу в закрытые города. Совсем недавно объявили, что вопрос решен. У нас есть доступ в закрытые города", - сказал заместитель генерального директора WADA Роб Келер.

Заместитель генерального директора WADA добавил, что "повышено финансирование РУСАДА, причем со стороны Министерства финансов, а не Минспорта, как это было раньше".

Единственной проблемой, кроме отрицания доклада Макларена-Шмида является отустствие, несмотря на многочисленные заявления Следственного комитета России, подвижек по расследованиям допинговых скандалов прошлых лет.

По словам Риди, ВАДА четыре раза предлагало российской стороне вместе со Следственным комитетом РФ посетить антидопинговую лабораторию в Москве, где до сих пор хранятся старые допинг-пробы, однако не получало ответов на запрос.

«Мы хотим, чтобы Россия восстановила членство в ВАДА. Жаль, что российским властям требуется столько времени, чтобы это произошло. Прогресс идёт очень медленно, несмотря на большое количество работы, направленной на то, чтобы российские власти признали доклады Шмида и Макларена.

В Пхёнчхане мы предложили российским чиновникам сотрудничать с СК РФ и совершить совместный визит в лабораторию. Кажется, на нас не обратили внимания. Мы писали четырежды и до сих пор не получили ответа. Больше всего от этой ситуации проигрывают российские спортсмены.