Известный тропический остров могут закрыть для туристов на год

Правительство Филиппин призывает президента Родриго Дутерте закрыть остров Боракай для туристов как минимум на год. Данное решение является вынужденной мерой, направленной для решения ряда экологических проблем. Как заявил секретарь по окружающей среде и природным ресурсам страны Рой Чимату, закрытие острова позволит беспрепятственно осуществить действия по восстановлению и, в конечном итоге, сохранению острова Боракай как основного туристического направления страны, пишет turizm.ru.

В последнее время Боракай столкнулся с рядом серьезных проблем. С 2016 года ежемесячные экологические мониторинги показывают высокую концентрацию загрязнений продуктами жизнедеятельности человека на пляже Булабог, который расположен в восточной части острова Боракай. Туристы все чаще жалуются на кожные заболевания, которые проявляются после отдыха на Булабоге. Кроме того, на острове ежедневно производят от 90 до 115 тонн мусора.При том, что специальные службы могут вывозить в день только 30 тонн, оставляя остальное на острове. Также сообщается о сотнях незаконных построек в лесных и водных угодьях Боракая.

Р. Чимату отмечает, что для восстановления острова в его первозданном состоянии необходимо модернизировать канализацию, организовать систему утилизации твердых бытовых отходов, снести незаконные постройки, расширить существующие и построить новые дороги, рационализировать транспортную систему.

Закрытие острова должно вступить в силу через 30 дней после того, как президент Дутерте объявит о бедствии на острове. Однако пока такого распоряжения нет. Между тем, правительство уже ведет переговоры с авиакомпаниями и туроператорами о перераспределении туристических потоков на другие острова Филиппин.

Напомним, в феврале президент страны Родриго Дутерте пригрозил закрыть 300 отелей на Боракае, сбрасывающих сточные воды прямо в море.