К чему приведет замедление продаж дорогого нового жилья?

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что по состоянию на конец февраля в Таллинне и Харьюмаа остаток выставленных на продажу новых квартир составлял 2 500 единиц. Из них свыше 1 000 квартир находятся на ценовом уровне 2 500 евро/м² или выше. Если в минувшем месяце было забронировано в общей сложности 266 новых квартир, то в отмеченном более дорогом сегменте, который распределен между 54 проектами новостроек, состоялась продажа всего 55 единиц.

«Особенно примечательным является то обстоятельство, что в упомянутых 54-х самых дорогих проектах новостроек на протяжении месяца в целых 29-ти не было продано ни одной квартиры! Этот сегмент перенасыщен, и кошелек потребителя слишком тонкий для подобного уровня цен», – объяснил Сооман. По его словам, новые проекты в самых дорогих зонах, Кесклинн и Пыхья-Таллинн, возникают по той причине, что предполагаемая прибыль застройщиков там значительно выше.

«К сожалению, многие бизнес-планы были разработаны еще в то время, когда на рынке доминировали состоятельные финны и россияне, которые на сегодняшний день нашли для себя альтернативные возможности для инвестиций, однако для местного жителя или инвестора, покупающего недвижимость для сдачи внаем, сейчас имеются более выгодные альтернативы», – сказал Сооман.

В Таллинне и Харьюмаа в настоящее время в активной продаже имеется в общей сложности 124 новых проекта многоквартирных домов.