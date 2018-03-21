Ось Лондон – Киев – Москва, или «Надстройка» путинского успеха

Мне как-то даже неловко в этом признаться, но по поводу победы Путина в борьбе за пост главы российского государства я не испытываю никаких эмоций. Может быть, права одна наша давняя знакомая, живущая в России, и действительно сказывается мой отрыв от родины…
И, тем не менее, я искренне не понимаю, как можно столь остро реагировать, а паче того – дискутировать на тему, про которую всё было ясно задолго до того, как она была сформулирована (нынче говорят – озвучена): кто будет избран президентом России? Я не понимаю, как можно, скажем, остро реагировать, а тем более – дискутировать, по поводу ежедневного восхода солнца на востоке и столь же регулярного его заката на западе (употребляю эти названия сторон света в сугубо географическом смысле, абсолютно лишённом хотя бы какого-то политического оттенка).
Прошу не ловить меня на слове – я далёк от желания сравнивать Владимира Владимировича с небесным светилом. Хотя, уверен, много найдётся искусников хоть сейчас присвоить ему титул «Володимир – Красное Солнышко». И флаг им в руки, но без моего участия.
Я же употребил такое сравнение исключительно ради наглядности, чтобы подчеркнуть даже не столько бесспорно очевидную предсказуемость произошедшего, сколько его утомительную рутинность и обыденность. Да, солнце встаёт на востоке… Да, Путина избрали президентом…
Разинем рты, похлопаем глазами
Впрочем, своё отношение к итогам президентских выборов в соседнем государстве я бы всё-таки не назвал полнейшим равнодушием. Оно (отношение) определяется скорее фразой одного из героев повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»: «…существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, не способных удивляться. Правда, я был далёк от психологии "подумаешь эка невидаль", скорее, моё состояние напоминало состояние Алисы в Стране Чудес: я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами».
Всё-таки если не в самой процедуре подготовки и хода избирательной кампании и не в её итогах, то в «дополнительных вводных» было кое-что, заслуживающее удивления.
Самое главное в ряду таких «вводных» – это истерика (не могу подобрать иного определения) на Даунинг-стрит, 10 по поводу отравления в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Само по себе случившееся, безусловно, является трагедией. Но британские власти устроили из него какое-то шоу, не то политического, не то рекламного характера. А скорее всего – и того, и другого. Так сказать, два по цене одного…
Вот режьте меня на куски – я не могу понять, как лидер одной из ведущих мировых держав может, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, требовать в ультимативном тоне от руководства другой ведущей мировой державы ответа за событие, причастность к которому этой другой державы отнюдь не доказана окончательно и бесспорно. Причём делать это не в порядке общепринятой для таких случаев протокольно-дипломатической процедуры, а с трибуны своего парламента, по-театральному красиво и эффектно.
Удивляйтесь, господа, удивляйтесь!..
Здесь у меня есть два объяснения.
Первое. Международное экспертное сообщество почти единодушно определило запоздавшее на два месяца ежегодное послание Путина Федеральному собранию РФ как предназначенное главным образом «для внутреннего употребления». То есть призванное убедить в первую очередь россиян (и лишь затем – остальной мир), что Россия возвращает себе титул сверхдержавы и готова отстаивать эту позицию всей непобедимой мощью своей экономики, включая новейшие образцы супер-оружия.
Тогда почему бы не допустить, что громокипящее выступление Терезы Мэй тоже предназначалось в первую очередь британцам? Мессидж прямой и недвусмысленный: Туманный Альбион (или, если угодно, Владычица морей), как и прежде, готов(а) крепко ударить по рукам любого агрессора, хоть бы даже и гипотетического, буде у него эти руки станут чесаться!
Путин, по мнению наблюдателей, не случайно приурочил своё выступление к кануну выборов. В Англии, вроде бы, до парламентских выборов ещё далеко. Но кто сказал, что о них надо вспоминать только за неделю-другую до их начала? К тому же «брекзит бродит по Европе», надо себе популярности-то прибавить!
Второе. Это объяснение лично мне нравится больше первого. Можете считать его бредовым, но бреда в нём не больше, чем в угрозе британского премьера «вызвать в школу родителей» провинившегося Вовочки…
Я имею в виду умышленное нагнетание внешнего давления на Кремль с целью большего сплочения россиян вокруг своего лидера и, тем самым, увеличения их явки к избирательным урнам.
Для чего это Лондону? Бог весть… Прихотливые извивы британской great politics со стороны всегда выглядели необъяснимыми, но при этом всегда имели под собой сугубо прагматическую основу. Скажем, чем не объяснение: для Англии сегодня выгодно иметь во главе России такую фигуру, как Путин. На него всегда удобно свалить вину за что угодно, включая проблемы по выходу из Евросоюза. Да хоть бы и за природные аномалии – ведь эти коварные русские наверняка уже изобрели метеорологическое оружие и с успехом применили его нынешней зимой и в начале весны, засыпав часть Европы снегом, а другую часть затопив талыми водами. Правда, и европейская часть России при этом тоже пострадала, но для русских генерал Мороз – привычный союзник, а ведь известно: что русскому хорошо, то немцу… и так далее.
Мне могут возразить: дескать, и без этих прибамбасов было ясно, что Путин станет президентом, так что не стоило огород городить и лишние усилия тратить. Но почему бы и не потратить – так, на всякий случай, чтобы уж наверняка. А заодно уж, хоть косвенно, но «отмазать» свои спецслужбы, которые не смогли обеспечить безопасность ценного агента: дескать, против лома (российских спецслужб) нет приёма!..
Правда, Урмас Паэт считает, что «казус Скрипаля» никак не отразился на явке российских избирателей, но я скорее соглашусь с Яной Тоом, по мнению которой именно этот фактор прибавил к числу участвовавших в голосовании примерно 5-7 процентов. А я бы туда же причислил и ещё пару-тройку процентов, полученных чаяниями киевских властей, которые перекрыли российским гражданам, проживающим в крупных городах Украины, доступ к избирательным участкам на территории всей Незалежной… Согласно закону сохранения массы, если где-то сколько-то убыло, то в другом месте столько же прибавилось. Если нескольким десяткам тысяч имеющих избирательное право россиян запрещено, находясь за границей, участвовать в выборах своего президента, то взамен примерно столько же избирателей в самой метрополии, которые, может быть, в ином случае и не собирались идти к урнам, пошли к ним «из прынципа», понял, нет?!
А может быть, всё это и вовсе инспирировано Москвой? Чтобы, с одной стороны, консолидировать общество, сплотив его вокруг лидера, чья харизматичность теперь неопровержимо доказана рекордными даже для него самого цифрами явки и голосов, отданных ему; а с другой стороны – ещё раз показать, насколько враждебно окружение, в котором приходится жить и творить свою историю державе российской. То есть понятно, что фундамент путинского успеха зиждется на его популярности у большинства россиян. Но почему бы не возвести на этом крепком фундаменте изящную надстройку?
Правда, такое объяснение отдаёт уже не просто конспирологией, а мистической конспирологией. Но Голливуд ещё более полувека назад выпустил сразу же снискавший фантастическую популярность фильм «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». С тех пор ума миру, увы, не прибавилось…