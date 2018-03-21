Ось Лондон – Киев – Москва, или «Надстройка» путинского успеха

Удивляйтесь, господа, удивляйтесь!..

Здесь у меня есть два объяснения.

Первое. Международное экспертное сообщество почти единодушно определило запоздавшее на два месяца ежегодное послание Путина Федеральному собранию РФ как предназначенное главным образом «для внутреннего употребления». То есть призванное убедить в первую очередь россиян (и лишь затем – остальной мир), что Россия возвращает себе титул сверхдержавы и готова отстаивать эту позицию всей непобедимой мощью своей экономики, включая новейшие образцы супер-оружия.

Тогда почему бы не допустить, что громокипящее выступление Терезы Мэй тоже предназначалось в первую очередь британцам? Мессидж прямой и недвусмысленный: Туманный Альбион (или, если угодно, Владычица морей), как и прежде, готов(а) крепко ударить по рукам любого агрессора, хоть бы даже и гипотетического, буде у него эти руки станут чесаться!

Путин, по мнению наблюдателей, не случайно приурочил своё выступление к кануну выборов. В Англии, вроде бы, до парламентских выборов ещё далеко. Но кто сказал, что о них надо вспоминать только за неделю-другую до их начала? К тому же «брекзит бродит по Европе», надо себе популярности-то прибавить!

Второе. Это объяснение лично мне нравится больше первого. Можете считать его бредовым, но бреда в нём не больше, чем в угрозе британского премьера «вызвать в школу родителей» провинившегося Вовочки…

Я имею в виду умышленное нагнетание внешнего давления на Кремль с целью большего сплочения россиян вокруг своего лидера и, тем самым, увеличения их явки к избирательным урнам.

Для чего это Лондону? Бог весть… Прихотливые извивы британской great politics со стороны всегда выглядели необъяснимыми, но при этом всегда имели под собой сугубо прагматическую основу. Скажем, чем не объяснение: для Англии сегодня выгодно иметь во главе России такую фигуру, как Путин. На него всегда удобно свалить вину за что угодно, включая проблемы по выходу из Евросоюза. Да хоть бы и за природные аномалии – ведь эти коварные русские наверняка уже изобрели метеорологическое оружие и с успехом применили его нынешней зимой и в начале весны, засыпав часть Европы снегом, а другую часть затопив талыми водами. Правда, и европейская часть России при этом тоже пострадала, но для русских генерал Мороз – привычный союзник, а ведь известно: что русскому хорошо, то немцу… и так далее.

Мне могут возразить: дескать, и без этих прибамбасов было ясно, что Путин станет президентом, так что не стоило огород городить и лишние усилия тратить. Но почему бы и не потратить – так, на всякий случай, чтобы уж наверняка. А заодно уж, хоть косвенно, но «отмазать» свои спецслужбы, которые не смогли обеспечить безопасность ценного агента: дескать, против лома (российских спецслужб) нет приёма!..

Правда, Урмас Паэт считает, что «казус Скрипаля» никак не отразился на явке российских избирателей, но я скорее соглашусь с Яной Тоом, по мнению которой именно этот фактор прибавил к числу участвовавших в голосовании примерно 5-7 процентов. А я бы туда же причислил и ещё пару-тройку процентов, полученных чаяниями киевских властей, которые перекрыли российским гражданам, проживающим в крупных городах Украины, доступ к избирательным участкам на территории всей Незалежной… Согласно закону сохранения массы, если где-то сколько-то убыло, то в другом месте столько же прибавилось. Если нескольким десяткам тысяч имеющих избирательное право россиян запрещено, находясь за границей, участвовать в выборах своего президента, то взамен примерно столько же избирателей в самой метрополии, которые, может быть, в ином случае и не собирались идти к урнам, пошли к ним «из прынципа», понял, нет?!

А может быть, всё это и вовсе инспирировано Москвой? Чтобы, с одной стороны, консолидировать общество, сплотив его вокруг лидера, чья харизматичность теперь неопровержимо доказана рекордными даже для него самого цифрами явки и голосов, отданных ему; а с другой стороны – ещё раз показать, насколько враждебно окружение, в котором приходится жить и творить свою историю державе российской. То есть понятно, что фундамент путинского успеха зиждется на его популярности у большинства россиян. Но почему бы не возвести на этом крепком фундаменте изящную надстройку?