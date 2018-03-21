Финское исследование: штрафы за превышение скорости чаще всего получают водители BMW

Именно они получают самое большое количество штрафов за превышение скорости, если соотнести количество штрафов с общим числом автомобилей этих марок в Финляндии.

В среднем каждый третий водитель BMW и каждый четвертый водитель Audi и Mercedes-Benz были оштрафованы на основе данных, полученных с фоторадаров.

В исследовании Yle сравнивались данные 30 марок автомобилей.