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Финское исследование: штрафы за превышение скорости чаще всего получают водители BMW

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Съехавший в кювет BMW. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Водители автомобилей BMW, Audi и Mercedes-Benz лидируют в списке самых злостных нарушителей скоростного режима на финских дорогах, передает Yle.

Именно они получают самое большое количество штрафов за превышение скорости, если соотнести количество штрафов с общим числом автомобилей этих марок в Финляндии.

В среднем каждый третий водитель BMW и каждый четвертый водитель Audi и Mercedes-Benz были оштрафованы на основе данных, полученных с фоторадаров.

В исследовании Yle сравнивались данные 30 марок автомобилей.

В 2017 году полиция на основе данных "железных полицейских" выписала свыше полумиллиона предупреждений и штрафов за нарушение скоростного режима на финских дорогах.

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