Финское исследование: штрафы за превышение скорости чаще всего получают водители BMW
21 марта 2018 г., 13:34
Водители автомобилей BMW, Audi и Mercedes-Benz лидируют в списке самых злостных нарушителей скоростного режима на финских дорогах, передает Yle.
Именно они получают самое большое количество штрафов за превышение скорости, если соотнести количество штрафов с общим числом автомобилей этих марок в Финляндии.
В среднем каждый третий водитель BMW и каждый четвертый водитель Audi и Mercedes-Benz были оштрафованы на основе данных, полученных с фоторадаров.
В исследовании Yle сравнивались данные 30 марок автомобилей.
В 2017 году полиция на основе данных "железных полицейских" выписала свыше полумиллиона предупреждений и штрафов за нарушение скоростного режима на финских дорогах.