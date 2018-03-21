Убийство охотника в эстонском лесу: прокуратура решила продолжить расследование

По прошествии нескольких недель, после размышлений и пересмотра материалов уголовного дела, Лыунаская окружная прокуратура пришла к выводу о необходимости отменить решение о прекращении производства и возобновить расследование, пишет Tartu Postimees.

Если обычно прекращение производства оспаривают близкие потерпевшего, то на этот раз инициатива о продолжении расследования исходила от прокуратуры.

«Совершено тяжкое преступление против личности, повлекшее за собой смерть человека, поэтому следует с наивысшей тщательностью проверить всевозможные подозрения. Мы увидели необходимость в проведении дополнительных следственных действий и возобновили уголовное производство. Разумеется, это не вернет жертву, но позволит получить больше ответов на возникшие вопросы», - сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Кальдоя.

Поскольку главный подозреваемый мертв, прокуратура в ходе дополнительного расследования хочет уточнить связь с произошедшим Яака Хюттера-старшего.

Пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус заверил, что после прекращения производства не всплыли новые обстоятельства по делу.

«Цель дальнейшего расследования – прежде всего, ответить на возникшие после прекращения уголовного производства юридические вопросы. Мы не можем разглашать подробные обстоятельства дела в интересах следствия», - добавил он.

Хюттера-старшего задержали поздно вечером 27 февраля, он пробыл в арестном доме 48 часов, после чего был отпущен на свободу. Заново возбужденное уголовное дело расследует Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.