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  • Убийство охотника в эстонском лесу: прокуратура решила продолжить расследование

Убийство охотника в эстонском лесу: прокуратура решила продолжить расследование

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27 сентября во дворе хутора, находящегося на границе Ныо и волости Камбья, были задержаны в качестве подозреваемых двое мужчин. Один из них - Яак Хюттер-младший покончил с собой в арестной камере на следующее утро.

ФОТО: Sille Annuk

В конце февраля Лыунаская окружная прокуратура сообщила, что прекращает расследование убийства председателя Ныоского охотничьего общества, поскольку главного подозреваемого больше нет в живых. А именно – подозреваемый в убийстве председателя охотничьего общества 34-летний Яак Хюттер-младший после задержания, находясь в арестантской камере, совершил самоубийство.

По прошествии нескольких недель, после размышлений и пересмотра материалов уголовного дела, Лыунаская окружная прокуратура пришла к выводу о необходимости отменить решение о прекращении производства и возобновить расследование, пишет Tartu Postimees.

Если обычно прекращение производства оспаривают близкие потерпевшего, то на этот раз инициатива о продолжении расследования исходила от прокуратуры.

«Совершено тяжкое преступление против личности, повлекшее за собой смерть человека, поэтому следует с наивысшей тщательностью проверить всевозможные подозрения. Мы увидели необходимость в проведении дополнительных следственных действий и возобновили уголовное производство. Разумеется, это не вернет жертву, но позволит получить больше ответов на возникшие вопросы», - сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Кальдоя.

Поскольку главный подозреваемый мертв, прокуратура в ходе дополнительного расследования хочет уточнить связь с произошедшим Яака Хюттера-старшего.

Пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус заверил, что после прекращения производства не всплыли новые обстоятельства по делу.

«Цель дальнейшего расследования – прежде всего, ответить на возникшие после прекращения уголовного производства юридические вопросы. Мы не можем разглашать подробные обстоятельства дела в интересах следствия», - добавил он.

Хюттера-старшего задержали поздно вечером 27 февраля, он пробыл в арестном доме 48 часов, после чего был отпущен на свободу. Заново возбужденное уголовное дело расследует Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

Хроника событий:

  • Вечером 26 сентября прошлого года председатель охотничьего общества Ныо Арнольд Лоос пошел в лес, чтобы проверить информацию о действующих в окрестностях браконьерах.
  • Утром 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что Арнольд Лоос не вернулся домой.
  • Вечером 27 сентября в одном из перелесков волости Камбья полиция обнаружила автомобиль пропавшего мужчины. При осмотре окружающей местности у представителей правоохранительных органов возникли подозрения, что было совершено преступление.
  • В тот же день полицейские задержали 34-летнего Яака Хюттера-младшего и его отца – 71-летнего Яака Хюттера.
  • После задержания Хюттер-младший показал полиции место, где был спрятан труп Арнольда Лооса.
  • Утром 28 сентября Хюттер-младший, находясь в арестантской камере, лишил себя жизни.
  • Хюттера-старшего спустя 48 часов после задержания вновь отпустили на свободу.
  • 26 февраля полиция с разрешения Лыунаской окружной прокуратуры закрыла уголовное дело, потому что в ходе расследования выяснилось, что убийство совершил Яак Хюттер-младший, который повесился в камере.
  • 19 марта Лыунаская окружная прокуратура сообщила, что продолжит расследование убийства председателя Ныоского охотничьего общества.

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