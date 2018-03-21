Кого можно назвать честным?

Одним из самых комичных примеров является случай, когда мэр Пайде Прийт Вярк (IRL) некоторое время назад хвалил в EPL Тыниса Мяги за честность: «Тынис Мяги, высказавший несколько дней назад свою озабоченность, стал мишенью многочисленных нападок за свое честное мнение. Маэстро следует поблагодарить за честность, которой все меньше остается в публичном пространстве. Беспокойство, основанное на национальных чувствах, вполне объяснимо». Комичным этот пример является по той причине, что Тынис Мяги, желая подкрепить свое мнение, приписал цитаты тем людям, которым они не принадлежат. И независимо от того, является ли он жертвой ложной информации или сознательно распространяет её дальше, хочется задать вопрос: в чем же заключается его честность?

Я подумала, смогу ли вспомнить какое-нибудь другое слово, значение которого изменилось бы столь быстро и фундаментально? Пожалуй, не очень-то и получится. Панегирики честности в последнее время можно найти повсюду и во все более занимательных контекстах. Дональда Трампа хвалят за честность, хотя в течение своих первых десяти месяцев он умудрился высказать в шесть раз больше ложных утверждений, чем Обама за весь период своего президентства. Сводный брат Кевина Спейси издает скандальную книгу о своем детстве, и таблоид пишет, что он «брутально честен». Откуда они это знают? Они что, росли в той же семье?

Честным более не считается тот, кто проверяет факты, скрупулезно изучает первоисточники и по возможности представляет максимально правдивое описание событий.

Честными в последнее время называют тех, кто говорит нечто такое, чего другие сказать не осмеливаются – независимо от того, содержит ли сказанное ложь или нет.

Сомнительна и эта так называемая смелость, поскольку, безусловно, найдутся и другие, бесстрашно высказывающие свое мнение. Ложные суждения, вызванные расистскими или иными предрассудками, уже охватили все общество, и во многих странах они достигли даже институционального уровня.

Однако совершенно иную и занятную точку зрения на честность высказывает обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Бруни. В частности, в одной статье он утверждает, что, несмотря на все свои неточности и галлюцинирование, Дональд Трамп радикально честен, поскольку демонстрирует миру свои самые скверные стороны. «Хочу отметить согласованность по времени и продуманность интонации его заявлений и твитов: когда именно он открывает рот, как и на кого он мечет свои громы и молнии, что он вообще считает достойным того, чтобы этим хвалиться, плести интриги и выплескивать свой гнев. Его нельзя назвать мастером обмана, поскольку это предполагало бы наличие значительно более изощренного умения фабриковать, терпения и дисциплины, чем он когда-либо был способен проявить. Он напоминает гейзер, выплескивающий разоблачения, и что касается прозрачности, с которой он демонстрирует свои самые эксцентричные и неприглядные стороны, то это самый честный президент, которого я когда-либо видел на протяжении всей своей жизни».