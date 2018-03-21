Галерея: пустующее и много раз горевшее общежитие Морской академии начинает новую жизнь

Как мы уже писали до начала строительства, этот многоквартирный дом отличается от своих собратьев продуманной структурой общественных помещений, где жители дома смогут заниматься спортом, устраивать вечеринки, париться в банях, а для детей предусмотрены игровые комнаты и площадки.