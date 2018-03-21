Галерея: пустующее и много раз горевшее общежитие Морской академии начинает новую жизнь

Жилой комплекс Vega, построенный в Ласнамяэ на месте пустующего общежития Морской академии, готов. Портал Kodu сообщает свежую новость и предлагает посмотреть фотографии, достойные глянцевого журнала.
Дом готов, и квартиры поступили в продажу. Самая дешевая, двухкомнатная квартира стоит 69 000 евро.
За самую дорогую придется выложить 255 500 евро: это четырехкомнатная, полностью обставленная квартира-образец площадью 97 квадратных метров.
Как мы уже писали до начала строительства, этот многоквартирный дом отличается от своих собратьев продуманной структурой общественных помещений, где жители дома смогут заниматься спортом, устраивать вечеринки, париться в банях, а для детей предусмотрены игровые комнаты и площадки.
Летом будет здорово собираться на гриль и пикники в уютном внутреннем дворе.
Много внимания застройщики уделили безопасности: недвижимость огорожена, имеется охрана.
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