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  • Галерея: пустующее и много раз горевшее общежитие Морской академии начинает новую жизнь

Галерея: пустующее и много раз горевшее общежитие Морской академии начинает новую жизнь

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Жилой комплекс Vega, построенный в Ласнамяэ на месте пустующего общежития Морской академии, готов. Портал Kodu сообщает свежую новость и предлагает посмотреть фотографии, достойные глянцевого журнала.

Дом готов, и квартиры поступили в продажу. Самая дешевая, двухкомнатная квартира стоит 69 000 евро.

За самую дорогую придется выложить 255 500 евро: это четырехкомнатная, полностью обставленная квартира-образец площадью 97 квадратных метров. 

Из общежития Морской академии получился жилой комплекс Vega.

ФОТО: KV.EE

Там есть даже биллиардная.

ФОТО: KV.EE

Как мы уже писали до начала строительства, этот многоквартирный дом отличается от своих собратьев продуманной структурой общественных помещений, где жители дома смогут заниматься спортом, устраивать вечеринки, париться в банях, а для детей предусмотрены игровые комнаты и площадки. 

Летом будет здорово собираться на гриль и пикники в уютном внутреннем дворе. 

Интерьеры квартиры-образца.

ФОТО: KV.EE

Интерьеры квартиры-образца.

ФОТО: KV.EE

Много внимания застройщики уделили безопасности: недвижимость огорожена, имеется охрана.  

Подробности - ЗДЕСЬ!

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