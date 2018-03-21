Военачальники России и НАТО договорились о встрече
21 марта 2018 г., 13:47
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора договорился о личной встрече с главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти, сообщили в Минобороны РФ.
"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности. Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", - заявили в военном ведомстве в среду.
В Минобороны РФ подчеркнули, что телефонный разговор состоялся 21 марта "по инициативе натовской стороны".