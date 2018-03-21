среда, 21 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Военачальники России и НАТО договорились о встрече

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кертис Скапаротти.

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора договорился о личной встрече с главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти, сообщили в Минобороны РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности. Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", - заявили в военном ведомстве в среду.

В Минобороны РФ подчеркнули, что телефонный разговор состоялся 21 марта "по инициативе натовской стороны".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ