Отченаш: "Нечестно, что негативные разговоры ведутся лишь о России"

«Все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом. Но когда появляется новость о допинговом случае в другой стране, то все про это забывают через два дня. То, что все говорят только о России, — это очень обидно и несправедливо.

Я поддерживаю россиян не только в биатлоне. Например, Елена Исинбаева — великая спортсменка. Встретился с ней на Олимпиаде в Сочи. Когда смотрел лёгкую атлетику, то обращал внимание, как она выступает и концентрируется на соревнованиях. Это действительно восхищает. Дарья Клишина очень красивая девушка. Только не говорите об этом моей жене, потому что она у меня самая красивая!

Бойкот этапа Кубка мира в Тюмени рядом стран? Пусть делают, что хотят. Моё мнение – не нужно мешать политику и спорт. Ситуация получается сложная, её нужно решать", — сказал Отченаш Sport24.

Немецкий биатлонист Эрик Лессер считает, что дискуссия по поводу целесообразности проведения этапа Кубка мира в Тюмени должна быть прекращена.

«Мы не должны продолжать спорить из-за того, что вопрос был решен не в нашу пользу. Я хочу попасть в десятку общего зачета Кубка мира и поэтому не собираюсь лишать себя возможности выступить в Тюмени.