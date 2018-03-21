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В Google Play появилась возможность запускать игры без установки

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ФОТО: Digitark

В рамках ежегодной конференции игровых разработчиков GDC 2018 компания Google анонсировала новую функцию Google Play Instant для фирменного магазина приложений.

По аналогии с Android Instant Apps, она позволяет запускать мобильные игры без их непосредственной установки на устройство, сообщает 4pda.ru.

Google Play Instant работает в точности так же, как и Android Instant Apps. Если открыть страницу с игрой в Google Play, то рядом с кнопкой «Установить» можно увидеть ещё одну — «Попробовать». После нажатия на неё произойдёт быстрая загрузка, а затем игра будет запущена. 

Google Play Instant

На данный момент функция Google Play Instant находится в стадии закрытой беты и доступна лишь некоторым разработчикам. В перспективе практически любую игру можно будет запустить без установки — главное, чтобы сторонние разработчики поддержали эту инициативу.

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