В Google Play появилась возможность запускать игры без установки

По аналогии с Android Instant Apps , она позволяет запускать мобильные игры без их непосредственной установки на устройство, сообщает 4pda.ru .

Google Play Instant работает в точности так же, как и Android Instant Apps. Если открыть страницу с игрой в Google Play, то рядом с кнопкой «Установить» можно увидеть ещё одну — «Попробовать». После нажатия на неё произойдёт быстрая загрузка, а затем игра будет запущена.