Сократилось число связанных с электричеством несчастных случаев

По сравнению с позапрошлым годом в прошлом году сократилось как общее число вызванных электричеством несчастных случаев, так и число погибших и пострадавших в результате этих случаев людей.
В прошлом году, по данным Департамента технического надзора, произошел 41 связанный с электричеством несчастный случай, в котором погиб один человек, серьезно пострадали трое, а легко пострадали 39 человек, сообщил департамент. По сравнению с позапрошлым годом общее число несчастных случаев сократилось на 13, число погибших на трех человек, а число серьезно пострадавших на пять человек.
Существенно сократилось число несчастных случаев с детьми в возрасте до трех лет. В прошлом году таких случаев было в общей сложности пять, а в 2016 году 11.
Департамент отмечает, что связанные с электричеством несчастные случаи происходили при различных обстоятельствах и по разным причинам, но общими факторами были нарушение правил безопасности, неосторожность и пользование неисправными электрическими устройствами. Несчастные случаи происходили, например, при ремонтных и электрических работах, из-за поврежденных проводов или розеток, пользования неисправными или неподходящими для текущих условий устройствами или от удара молнией.
78 процентов несчастных случаев произошли в бытовых условиях, то есть дома и поблизости от него, а 22 процента — на производстве. Число несчастных случаев на производстве также сократилось по сравнению с 2016 годом — с 12 до 9 случаев. Главной причиной несчастных случаев на производстве было нарушение правил электрической безопасности при работах.
Из регионов больше всего несчастных случаев зафиксировано в Северной Эстонии. Если ранее доля несчастных случаев в этом регионе составляла около половину всех случаев, то в последние годы она составляет 70 процентов. Большая часть зафиксированных в Северной Эстонии несчастных случаев происходит в Харьюмаа.