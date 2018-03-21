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Сократилось число связанных с электричеством несчастных случаев

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Электричество. Иллюстративное фото.

ФОТО: Тоомас Хуйк

По сравнению с позапрошлым годом в прошлом году сократилось как общее число вызванных электричеством несчастных случаев, так и число погибших и пострадавших в результате этих случаев людей.

В прошлом году, по данным Департамента технического надзора, произошел 41 связанный с электричеством несчастный случай, в котором погиб один человек, серьезно пострадали трое, а легко пострадали 39 человек, сообщил департамент. По сравнению с позапрошлым годом общее число несчастных случаев сократилось на 13, число погибших на трех человек, а число серьезно пострадавших на пять человек.

Существенно сократилось число несчастных случаев с детьми в возрасте до трех лет. В прошлом году таких случаев было в общей сложности пять, а в 2016 году 11.

Департамент отмечает, что связанные с электричеством несчастные случаи происходили при различных обстоятельствах и по разным причинам, но общими факторами были нарушение правил безопасности, неосторожность и пользование неисправными электрическими устройствами. Несчастные случаи происходили, например, при ремонтных и электрических работах, из-за поврежденных проводов или розеток, пользования неисправными или неподходящими для текущих условий устройствами или от удара молнией.

78 процентов несчастных случаев произошли в бытовых условиях, то есть дома и поблизости от него, а 22 процента — на производстве. Число несчастных случаев на производстве также сократилось по сравнению с 2016 годом — с 12 до 9 случаев. Главной причиной несчастных случаев на производстве было нарушение правил электрической безопасности при работах.

Из регионов больше всего несчастных случаев зафиксировано в Северной Эстонии. Если ранее доля несчастных случаев в этом регионе составляла около половину всех случаев, то в последние годы она составляет 70 процентов. Большая часть зафиксированных в Северной Эстонии несчастных случаев происходит в Харьюмаа.

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