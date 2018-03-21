Сократилось число связанных с электричеством несчастных случаев

В прошлом году, по данным Департамента технического надзора, произошел 41 связанный с электричеством несчастный случай, в котором погиб один человек, серьезно пострадали трое, а легко пострадали 39 человек, сообщил департамент. По сравнению с позапрошлым годом общее число несчастных случаев сократилось на 13, число погибших на трех человек, а число серьезно пострадавших на пять человек.

Существенно сократилось число несчастных случаев с детьми в возрасте до трех лет. В прошлом году таких случаев было в общей сложности пять, а в 2016 году 11.

Департамент отмечает, что связанные с электричеством несчастные случаи происходили при различных обстоятельствах и по разным причинам, но общими факторами были нарушение правил безопасности, неосторожность и пользование неисправными электрическими устройствами. Несчастные случаи происходили, например, при ремонтных и электрических работах, из-за поврежденных проводов или розеток, пользования неисправными или неподходящими для текущих условий устройствами или от удара молнией.

78 процентов несчастных случаев произошли в бытовых условиях, то есть дома и поблизости от него, а 22 процента — на производстве. Число несчастных случаев на производстве также сократилось по сравнению с 2016 годом — с 12 до 9 случаев. Главной причиной несчастных случаев на производстве было нарушение правил электрической безопасности при работах.