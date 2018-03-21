Скандал со сбором данных на Facebook – все, что мы знаем на данный момент

Источником проблемы стала британская фирма, занимающаяся анализом данных, Cambridge Analytica, которую учредили бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон и консервативный республиканец Роберт Мерсер.

Речь идет о дочернем предприятии под названием Strategic Communications Laboratories (SCL). Фирму использовали как в кампании по Брекзету, так и для оказания влияния в пользу Дональда Трампа во время президентских выборов 2015 и 2016 годов.

Основной принцип работы предприятия очень похож тот, что используют аналогичные фирмы: они собирают так называю сырьевую информацию об определенных целевых группах и расфасовывают на более точные группы, которым кому-то, например, рекламным фирмам, есть, что предложить – в данном случае, тем, кто проводит кампанию для одного кандидата в президенты.

А точнее, в тот раз, было желание оказать влияние на избирателей штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, предпочтительно, на республиканцев. Предположительно источником данных для всей кампании Трампа стал Facebook. И это сработало, как и британская кампания по выходу из ЕС.

Точно такую же методику использовал и сам Facebook, чтобы направить конкретную рекламу на людей, которые под ее влиянием с большей вероятностью совершат покупку. Но в 2014 году произошло так, что Facebook, в ходе одной кампании, начал собирать данные и о политических взглядах своих пользователей – у них спрашивали, выбирают ли они, где они выбирают и каковы их политические взгляды.

Таким образом, в распоряжении лондонской фирмы в 2015 году оказались личные данные более чем 50 миллионов пользователей Facebook. Как и откуда? А так, что в 2015 году Facebook передал их старшему научному сотруднику Кембриджского университета, профессору психологии Александру Когану.

Сначала ученый получил доступ к данным тех пользователей, которые скачали себе его мобильное приложение «thisisyourdigitallife». Приложение позволяло пользователям проходить тесты личности, но давали профессору данные о месте нахождения и обзор того, что пользователи «лайкали».

Несмотря на то, что в опросе Когна приняли участие лишь 270 000 человек, он получил доступ к данным более 50 миллионов пользователей, поскольку Facebook разрешил ему получить данные и всех друзей, заполнивших опросник. Согласно регуляциям Facebook тогда это было позволено.

Коган был тем, кто поделился данными и с Cambridge Analytica. Установлено, что сначала Коган поделился полученными данными с работником Euonia Technologies Кристофером Вайлом, вместе с которым для Cambridge Analytica они создали профиль избирателя. Cambridge Analytica уже тогда изучал различные возможности, как можно было бы использовать личные данные для оказания влияния на избирателей.

По словам представителей самого Facebook, о нарушениях Когана стало известно в 2015 году, а потому как у Когана, так и у Cambridge Analytica потребовали уничтожить данные. Обе стороны быстро согласились, но в действительности фирма тайно сохранила информацию. Предположительно, об этом Facebook узнал только в прошлом году.

Уполномоченный по инфопространству Великобритании сообщил вчера, что подал в суд ходатайство о проведении обыска серверов и баз данных Cambridge Analytica, обвинив их в предложении взятки и оказании влияния на президентскую кампанию в США. Расследование со своей стороны начали и Европейская комиссия, и США.

Работающая в Лондоне Cambridge Analytica до сих пор утверждает, что не сделала ничего плохого. В то же время Кристофер Вайл заверил, что предприятия использовало личные данным миллионов человек преимущественно из США, чтобы создать для себя психологический профиль и передать им подходящую для Трампа рекламу.

Сам Дональд Трамп сообщил, что всячески поддерживает проведение основательного расследования случая Cambridge Analytica. Это было выражено словами: «Приватность американцев нужно защищать». Вся кампания Дональда Трампа в Facebook была построена именно на данных Cambridge Analytica.

На сегодняшний день ценность Facebook снизилась на 50 миллиардов долларов, поскольку в понедельник стоимость акций компании упала на пять, а вчера – на 6,7 процента.