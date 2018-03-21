Снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
21 марта 2018 г., 14:15
Образовавшийся ночью новый циклон перемещается через центр Финляндии на Ладожское озеро и принесет в Эстонию новую порцию осадков, которые ожидаются завтра в основном во второй половине дня. Будут они и в виде снега, мокрого снега и в виде дождя. Юго-западный ветер усилится до штормового, но вечером, перейдя к северо-западному, постепенно ослабеет.
Днем, 22 марта облачность увеличится. Пойдет снег, мокрый снег, местами дождь. Юго-западный, западный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, вечером ветер перейдет к северо-западному и ослабеет. Температура воздуха 0...+4°C.