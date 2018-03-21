Снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Образовавшийся ночью новый циклон перемещается через центр Финляндии на Ладожское озеро и принесет в Эстонию новую порцию осадков, которые ожидаются завтра в основном во второй половине дня. Будут они и в виде снега, мокрого снега и в виде дождя. Юго-западный ветер усилится до штормового, но вечером, перейдя к северо-западному, постепенно ослабеет.