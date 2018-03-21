The Washington Post: бутафорские выборы Путина показывают, чего он боится

"Однако в конечном счете нарушения в день выборов не имеют большого значения. Определяющей чертой российских президентских выборов 2018 года стало то, что это были выборы без выбора", - указывает автор и напоминает, что в бюллетени не попали две главные оппозиционные фигуры - Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года, и Алексей Навальный, не допущенный к участию под предлогом политически мотивированной судимости.

"Официальный процент голосов, предопределенный "отсутствием настоящей конкуренции", не должен скрывать тот факт, что россияне голосовали за оппозиционных кандидатов, когда у них был шанс. В свое время они выбрали Немцова в областной парламент Ярославля. Они голосовали за Навального, когда он баллотировался в мэры Москвы и получил почти 30%. Они выбрали Евгения Ройзмана в Екатеринбурге, Льва Шлосберга в Пскове и почти 300 оппозиционных муниципальных депутатов в Москве", - говорится в статье.