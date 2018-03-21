Картина дня: очередное ДТП с участием поезда, гибель эстонской школьницы и надвигающийся снегопад

В Сауэ фургон столкнулся с поездом

Сегодня около 8.46 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде Сауэ – Ванамыйза. Звонивший сообщил, что перед пассажирским поездом на пути выехал фургон. Читайте далее...

СМИ: помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах

Советники президента США Дональда Трампа предлагали ему не поздравлять российского лидера Владимира Путина с победой на выборах, однако он не внял их предупреждениям, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Читайте далее...

В США по неизвестной причине умерла эстонская школьница

В минувшее воскресенье по не установленным до сих пор причинам в США умерла ученица по обмену из Эстонии. Местная община начала сбор средств для поддержки семьи погибшей. Читайте далее...

Забытый в топливном баке заправочный пистолет обошелся более чем в 3000 евро

Согласно статистике страховой компании If kindlustus, ежемесячно фиксируются случаи ущерба, когда невнимательные водители отъезжают от заправки, забыв о оставленном в топливном баке заправочном пистолете. Читайте далее...

Снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Образовавшийся ночью новый циклон перемещается через центр Финляндии на Ладожское озеро и принесет в Эстонию новую порцию осадков, которые ожидаются завтра в основном во второй половине дня. Читайте далее...

Эксперт: за Путина вброшено 10 миллионов бюллетеней

Эксперт в электоральной статистике, опубликовавший несколько научных статей об аномалиях на выборах в России, физик Сергей Шпилькин подсчитал, что за президента РФ Владимира Путина было вброшено 18 марта свыше 10 миллионов бюллетеней. Читайте далее...

Жители Нарва-Йыэсуу устроили вече

Требование защитить лес от вырубки и взять его под охрану властей стало темой народного собрания в курортном городе Нарва-Йыэсуу у северо-восточной границы Эстонии. В одном зале собрались и неравнодушные местные жители, и представители лесничества. Управление микрофоном и обсуждением взяли на себя руководители города. Читайте далее...

Джон Хайтен: США беззащитны перед гиперзвуковым оружием России и Китая

Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, отвечающий за американскую ядерную стратегию, во время своего выступления в конгрессе нарисовал мрачную картину: Америке сегодня нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. Читайте далее...

Яркая светская жизнь беженцев: в клубе только женщины

Каждый понедельник вынужденные бежать со своей родины и добравшиеся до Эстонии женщины собираются вместе, чтобы поделится друг с другом опытом, надеждами, радостью, огорчениями, чувством единства и найти друзей для адаптации к новой жизни. Читайте далее...

Тяжелое ДТП и водитель под кайфом: ущерб – 70 000 евро

В середине февраля на 83 км шоссе Таллинн-Тарту BMW, водитель которой был в наркотическом опьянении, выкатилась на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали четыре человека, все попавшие в аварию машины получили сильные повреждения. Один из автомобилей пришлось сдать в утиль. Читайте далее...

Эксперт: наконец выяснилось, кто на самом деле диктует цены на недвижимость