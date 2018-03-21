Картина дня: очередное ДТП с участием поезда, гибель эстонской школьницы и надвигающийся снегопад

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В Сауэ фургон столкнулся с поездом
Сегодня около 8.46 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде Сауэ – Ванамыйза. Звонивший сообщил, что перед пассажирским поездом на пути выехал фургон. Читайте далее...
СМИ: помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах
Советники президента США Дональда Трампа предлагали ему не поздравлять российского лидера Владимира Путина с победой на выборах, однако он не внял их предупреждениям, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Читайте далее...
В США по неизвестной причине умерла эстонская школьница
В минувшее воскресенье по не установленным до сих пор причинам в США умерла ученица по обмену из Эстонии. Местная община начала сбор средств для поддержки семьи погибшей. Читайте далее...
Забытый в топливном баке заправочный пистолет обошелся более чем в 3000 евро
Согласно статистике страховой компании If kindlustus, ежемесячно фиксируются случаи ущерба, когда невнимательные водители отъезжают от заправки, забыв о оставленном в топливном баке заправочном пистолете. Читайте далее...
Снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
Образовавшийся ночью новый циклон перемещается через центр Финляндии на Ладожское озеро и принесет в Эстонию новую порцию осадков, которые ожидаются завтра в основном во второй половине дня. Читайте далее...
Эксперт: за Путина вброшено 10 миллионов бюллетеней
Эксперт в электоральной статистике, опубликовавший несколько научных статей об аномалиях на выборах в России, физик Сергей Шпилькин подсчитал, что за президента РФ Владимира Путина было вброшено 18 марта свыше 10 миллионов бюллетеней. Читайте далее...
Жители Нарва-Йыэсуу устроили вече
Требование защитить лес от вырубки и взять его под охрану властей стало темой народного собрания в курортном городе Нарва-Йыэсуу у северо-восточной границы Эстонии. В одном зале собрались и неравнодушные местные жители, и представители лесничества. Управление микрофоном и обсуждением взяли на себя руководители города. Читайте далее...
Джон Хайтен: США беззащитны перед гиперзвуковым оружием России и Китая
Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, отвечающий за американскую ядерную стратегию, во время своего выступления в конгрессе нарисовал мрачную картину: Америке сегодня нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. Читайте далее...
Яркая светская жизнь беженцев: в клубе только женщины
Каждый понедельник вынужденные бежать со своей родины и добравшиеся до Эстонии женщины собираются вместе, чтобы поделится друг с другом опытом, надеждами, радостью, огорчениями, чувством единства и найти друзей для адаптации к новой жизни. Читайте далее...
Тяжелое ДТП и водитель под кайфом: ущерб – 70 000 евро
В середине февраля на 83 км шоссе Таллинн-Тарту BMW, водитель которой был в наркотическом опьянении, выкатилась на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали четыре человека, все попавшие в аварию машины получили сильные повреждения. Один из автомобилей пришлось сдать в утиль. Читайте далее...
Эксперт: наконец выяснилось, кто на самом деле диктует цены на недвижимость
В течение года цены на строительство выросли на 20%, при этом самое интересное, что важнейшим фактором, стимулирующим рост цен, стали возвращающиеся из Финляндии строительные рабочие, которые диктуют местным строительным предприятиям, за какую зарплату они согласны работать на родине. Читайте далее...