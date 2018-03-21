среда, 21 марта 2018 г.
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Жителей Эстонии ожидает рост цен на газ

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ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Департамент конкуренции утвердил новый тариф услуги доставки газа, что приведет к повышению цен для потребителей с 1 июля 2018 года.

Давно планируемое изменение тарифа услуги доставки газа для обеспечения в придачу к 206-миллионному пособию Европейского Союза самофинансирования строительства газопровода Balticconnector и для создания предусмотренного в регуляции ЕС потребительского запаса цены на газ для потребителей вырастут в среднем на два процента, передает Postimees.

Департамент конкуренции утвердил тариф доставки газа в размере 2,236 мегаватт-час, что составляет почти семь процентов от конечной цены на газ для потребителей. До этого услуга доставки составляла почти пять процентов конечной стоимости. Изменение тарифа связано с инвестициями в газопровод, с выполнением исходящих из закона обязанностей и уменьшением общего количества потребления газа.

Изменение тарифа вступит в силу с 1 июля этого года.

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