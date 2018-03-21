Жителей Эстонии ожидает рост цен на газ

Давно планируемое изменение тарифа услуги доставки газа для обеспечения в придачу к 206-миллионному пособию Европейского Союза самофинансирования строительства газопровода Balticconnector и для создания предусмотренного в регуляции ЕС потребительского запаса цены на газ для потребителей вырастут в среднем на два процента, передает Postimees .

Департамент конкуренции утвердил тариф доставки газа в размере 2,236 мегаватт-час, что составляет почти семь процентов от конечной цены на газ для потребителей. До этого услуга доставки составляла почти пять процентов конечной стоимости. Изменение тарифа связано с инвестициями в газопровод, с выполнением исходящих из закона обязанностей и уменьшением общего количества потребления газа.