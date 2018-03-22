Между ценами квартир в столице и в некоторых городах Эстонии лежит настоящая пропасть

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что уровни цен на жилье в крупнейших городах, нашедшие отражение в индексе Pindi, не демонстрируют никаких признаков выравнивания: «И эта тенденция, скорее, углубляется, то есть более бедные регионы становятся еще беднее, а достаток все активнее концентрируется в окрестностях Таллинна и Тарту, что серьезно отражается также и на стоимости квартир».

По его словам, в феврале средняя стоимость квадратного метра квартирной собственности в Таллинне составляла 1812 евро, в то время как в Кохтла-Ярве она едва достигала 73 евро.

В феврале текущего года индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, понизился на 2,4%, и взвешенная средняя стоимость квадратного метра составила 1431 евро. В январе, по корригированным сведениям, данный показатель составлял 1466 евро /м².