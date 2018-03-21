Конец эпохи: Домрачева, Бьорндален, Шипулин и Кузьмина могут покинуть биатлон

Непросто сложился сезон для многократного чемпиона и призера Олимпиад Уле-Эйнара Бьорндалена. Норвежец плохо вкатывался в сезон, в результате чего не выполнил критерии отбора на Олимпиаду. Бьорндалену предлагали выступать за Белоруссию, но норвежец отказался. Теперь же перед Уле-Эйнаром стоит выбор - соревноваться еще один сезон и выступить на Чемпионате мира или закончить долгую славную карьеру.

По слухам, Бьорндален может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международного союза биатлонистов, который после четвертьвекового правления покинет Андерс Бессеберг. Кто-то, как бывший напарник Бьорндалена по сборной Ларс Бергер, предполагает, что Король просто хочет отдохнуть с семьей.

«Для сборной Норвегии главный старт четырёхлетия выдался успешным. Наши спортсмены проделали большую работу и заслуженно вошли в число медалистов. Считаю, Уле-Эйнар сделал очень много для спорта. Теперь в его жизни наступила новая глава: быть счастливым с Дарьей Домрачевой. Думаю, он продолжит тренироваться, а также помогать своей супруге как в спорте, так и в жизни. Впрочем, сколько у него есть сил для того, чтобы продолжать выступать?! Может, чуть больше года. Но никто этого не знает. Во всяком случае мне кажется, что Бьёрндален сейчас счастлив, как никогда", — приводит слова Бергера «Спортивная панорама».

Однако супруга Бьорндалена, Дарья Домрачева, заявила что в планах семьи пока просто закончить сезон, а потом уже обсуждать как возможное пополнение в семействе, так продолжение выступлений на высшем уровне: «Планирую принять решение насчёт дальнейшей карьеры до конца ноября, то есть до старта следующего сезона. Это совершенно точно, это обещаю смело! А если серьёзно, то сейчас я не сосредоточена на этом вопросе. Настраиваюсь на каждое очередное соревнование и хочу выступить как можно лучше.

Мне не хочется принимать необдуманное решение, чтобы потом через несколько месяцев жалеть, а может, и кусать себе локти. Ведь я человек ответственный, если что-то решаю, то потом стараюсь никого не подводить. Когда мы с Уле закончим сезон, то немного отдохнём и поговорим на эту тему. Для Уле нынешний сезон, видимо, самый тяжёлый в карьере. Летом у него были определённые проблемы с физической формой, которые помешали в итоге выступить на Олимпиаде. А все, кто хоть в минимальной степени знает его, осознают, какой это был серьёзный удар. Муж очень хотел стать частью норвежской олимпийской команды. Я всегда старалась его поддерживать и, конечно, тоже расстроилась из-за этой ситуации. Но Уле присоединился к белорусской сборной в Пхёнчхане, став даже символом женской сборной.

Разозлила ли его ситуация с непопаданием в норвежский состав? На этот вопрос он должен ответить сам. Ему принимать решения, да и время покажет. В том числе и в свете гипотетической тренерской работы в сборной Норвегии. Но, думаю, ему понравился опыт в сборной Белоруссии. Атмосфера в команде была потрясающей. Так что… Возможно, Уле подумает над тренерским продолжением карьеры"

А для Анастасии Кузьминой и ее брата Антона Шипулина проблемы продолжения карьеры имеют разные оттенки. Родившиеся в Тюмени брат и сестра являются лидерами своих сборных, но если Кузьмина выигрывает на Олимпиадах и Кубках мира все что можно и имеет колоссальную поддержку Федерации, то Шипулин скорее вопреки, чем благодаря, российскому СБР. Просчеты в тренировочных планах и стартовых графиках привели к тому, что по словам самого Антона, сил на последние этапы просто нет.