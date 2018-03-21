Получивший 15 лет за убийство бездомного в Ласнамяэ не сумел добиться оправдания в окружном суде
21 марта 2018 г., 15:12
Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 47-летний Валерий Геймонен не сумел добиться своего оправдания в Таллиннском окружном суде, передает Rus.Err.
В среду, 21 марта, окружной суд отклонил апелляцию адвоката Геймонена, оставив в силе приговор Харьюского уездного суда от 16 ноября 2017 года.
Решение окружного суда в течение 30 дней можно обжаловать в Госсуде.
Защитник Геймонена ходатайствовал об отмене обвинительного приговора Харьюского уездного суда и требовал оправдать своего клиента.
В середине ноября 2016 года Харьюский уездный суд признал Валерия Геймонена виновным в убийстве и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.