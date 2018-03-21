Получивший 15 лет за убийство бездомного в Ласнамяэ не сумел добиться оправдания в окружном суде

В среду, 21 марта, окружной суд отклонил апелляцию адвоката Геймонена, оставив в силе приговор Харьюского уездного суда от 16 ноября 2017 года.

Решение окружного суда в течение 30 дней можно обжаловать в Госсуде.

Защитник Геймонена ходатайствовал об отмене обвинительного приговора Харьюского уездного суда и требовал оправдать своего клиента.