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  • Получивший 15 лет за убийство бездомного в Ласнамяэ не сумел добиться оправдания в окружном суде

Получивший 15 лет за убийство бездомного в Ласнамяэ не сумел добиться оправдания в окружном суде

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Место убийства в Ласнамяэ.

ФОТО: Eero Vabamägi

Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 47-летний Валерий Геймонен не сумел добиться своего оправдания в Таллиннском окружном суде, передает Rus.Err.

В среду, 21 марта, окружной суд отклонил апелляцию адвоката Геймонена, оставив в силе приговор Харьюского уездного суда от 16 ноября 2017 года.

Решение окружного суда в течение 30 дней можно обжаловать в Госсуде.

Защитник Геймонена ходатайствовал об отмене обвинительного приговора Харьюского уездного суда и требовал оправдать своего клиента.

В середине ноября 2016 года Харьюский уездный суд признал Валерия Геймонена виновным в убийстве и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

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