Нарва скоро начнет строительство долгожданной велодорожки

После нескольких лет разговоров и проектной работы в Нарве наконец объявлено о начале строительства велопешеходной дорожки в направлении соседнего курортного города. Одновременно, тоже в апреле, начнут появляться такие же дорожки на территории всей Нарвы, чтобы в итоге все вместе сложилось в единую сеть для передвижения пешеходов и велосипедистов. Обнадеживающую нарвитян информацию сегодня публикует ида-вируская уездная газета "Северное побережье".
Как сообщили в Нарвском департаменте развития и экономики, строительство дорожки вдоль дороги на Нарва-Йыэсуу (улица Йыэсуу) начнется предположительно 16 апреля. С 23 апреля и до конца сезона также будут проводиться работы по строительству и/или маркировке дорожек по всем районам города Нарва - в общем 32 километра по городским улицам.
Даты начала работ и схемы пролегания всех дорожек можно найти на официальном сайте Нарвы.
Директор Нарвского департамента развития и экономики Георгий Игнатов заверил, что все работы на административной территории Нарвы будут завершены уже в этом году. По его словам, будет сделано все, включая освещение. Работы осуществят RTS Infragate Ehitus и Rand ja Tuulberg.
Весь масштабный проект по созданию в Нарве и ее ближайших окрестностях сети велопешеходных дорожек оценивается в 7,47 миллиона евро. Из этой суммы город Нарва платит 1,15 миллиона (15,4%), а остальное поступает из средств Евросоюза через меру поддержки развития городских регионов.
Город Нарва, как главный зачинщик и выгодополучатель данного проекта, уже несколько лет спорил и не находил общего языка с соседней Вайвараской волостью, по территории которой пройдет дорожка вдоль автомобильной трассы до Нарва-Йыэсуу. Прогресс явно наметился после административного присоединения Вайвараской волости к городу Нарва-Йыэсуу.
На завтра, 22 марта, в мэрии Нарвы назначено подписание соглашения между Нарвой и объединенным Нарва-Йыэсуу о сотрудничестве в области строительства пешеходно-велосипедной дорожки между ними. Подписи поставят мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Также в этом договоре речь идет о продлении на два с небольшим километра существующей велопешеходной дорожки вдоль шоссе Таллинн-Нарва, что тоже нужно прежде всего нарвским садоводам и дачникам.
Как пишет газета "Северное побережье", мэр Таммисте, на прошлой неделе комментируя прорыв в отношениях с соседним самоуправлением вообще и по проекту велодорожки в частности, с удовлетворением заявил, что та неприятная страница уже перевернута. "Я очень рад, что на самом деле все идет так, как надо. Мы нашли общий язык, работаем вместе и думаем вместе в одном направлении", - сказал Таммисте.
Нарва-Йыэсуу со своей стороны тоже ведет проект строительства и разметки велопешеходной дорожки. Однако из-за былых недоговоренностей с прежней волостью останется еще какое-то время непостроенной дорожка вдоль автотрассы на бывшей вайвараской территории - и получится примерно примерно 4,6-километровый разрыв дорожки. В той части еще предстоит утрясти вопросы с собственниками земель, прежде чем начать строительство.