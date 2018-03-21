Нарва скоро начнет строительство долгожданной велодорожки

Как сообщили в Нарвском департаменте развития и экономики, строительство дорожки вдоль дороги на Нарва-Йыэсуу (улица Йыэсуу) начнется предположительно 16 апреля. С 23 апреля и до конца сезона также будут проводиться работы по строительству и/или маркировке дорожек по всем районам города Нарва - в общем 32 километра по городским улицам.

Даты начала работ и схемы пролегания всех дорожек можно найти на официальном сайте Нарвы.

Директор Нарвского департамента развития и экономики Георгий Игнатов заверил, что все работы на административной территории Нарвы будут завершены уже в этом году. По его словам, будет сделано все, включая освещение. Работы осуществят RTS Infragate Ehitus и Rand ja Tuulberg.

Весь масштабный проект по созданию в Нарве и ее ближайших окрестностях сети велопешеходных дорожек оценивается в 7,47 миллиона евро. Из этой суммы город Нарва платит 1,15 миллиона (15,4%), а остальное поступает из средств Евросоюза через меру поддержки развития городских регионов.

Город Нарва, как главный зачинщик и выгодополучатель данного проекта, уже несколько лет спорил и не находил общего языка с соседней Вайвараской волостью, по территории которой пройдет дорожка вдоль автомобильной трассы до Нарва-Йыэсуу. Прогресс явно наметился после административного присоединения Вайвараской волости к городу Нарва-Йыэсуу.

На завтра, 22 марта, в мэрии Нарвы назначено подписание соглашения между Нарвой и объединенным Нарва-Йыэсуу о сотрудничестве в области строительства пешеходно-велосипедной дорожки между ними. Подписи поставят мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Также в этом договоре речь идет о продлении на два с небольшим километра существующей велопешеходной дорожки вдоль шоссе Таллинн-Нарва, что тоже нужно прежде всего нарвским садоводам и дачникам.

Как пишет газета "Северное побережье", мэр Таммисте, на прошлой неделе комментируя прорыв в отношениях с соседним самоуправлением вообще и по проекту велодорожки в частности, с удовлетворением заявил, что та неприятная страница уже перевернута. "Я очень рад, что на самом деле все идет так, как надо. Мы нашли общий язык, работаем вместе и думаем вместе в одном направлении", - сказал Таммисте.