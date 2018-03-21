Продавцы топлива: большая часть транспортного сектора заправляется в Латвии

Общее собрание объединяющего крупнейших в Эстонии оптовых и розничных продавцов топлива Объединение продавцов масел Эстонии выбрало новое правление, членами которого стали член правления Circle K Eesti Кай Реало, член правления Orlen Eesti Сирет Лийвамяги, и член правления Jetoil Денис Киммо. Избрание правления – это первый шаг на пути создания современного отраслевого союза, который мог бы активнее и эффективнее прежнего представлять взгляды и позицию своих членов.

По словам члена правления Circle K Кай Реало, члены союза, как самые крупные налогоплательщики Эстонии, по сути, являются стратегическими партнерами Налогово-таможенного департамента. «Кроме созданных рабочих мест и выплаты налогов, мы собираем и передаем государству и налоги от наших клиентов, поэтому в числе первых ощущаем влияние налоговой политики на экономику, - сказала Реало. – Сейчас мы видим, насколько быстро уже критичная масса клиентов голосует ногами, выводя, таким образом, из государства десятки миллионов евро потенциальных доходов от налогов. Обновленное Объединение продавцов масел хочет быть хорошим партнером для государства, который через компетентность и обмен информацией помогал бы вырабатывать решения, которые гарантировали бы стабильное поступление налогов, не нанося при этом вреда предпринимательской среде».

Объединение продавцов масел Эстонии уже инициировало широкую дискуссию, задействовав предприятия и их представительские организации из других секторов, на которые топливная акцизная политика оказывает прямое влияние. Целью консультаций является более широкая оценка влияния прежней акцизной политики на предпринимательскую среду, а также поиск общих позиций, на основании которых можно было бы предложить идеи по формированию более разумной, чем это было прежде, акцизной политики. Одним из приоритетов объединения на ближайшее будущее заявлено активное участие в связанных с топливной акцизной политикой дискуссиях, а также объяснение в качестве партнера Налогово-таможенного департамента рисков, которые сопровождают непропорционально высокие акцизные ставки.

Член правления Jetoil Денис Киммо подчеркнул более широкое влияние слишком высоких акцизов на топливо на экономику и обычных потребителей: «Моторное топливо – это товар, потребление которого потребитель или предприятие могут ограничить, но для полного его замещения действующих альтернатив нет. Цена на топливо напрямую или косвенно влияет на цены практически всех товаров и услуг, а потому повышение цен на моторное топливо оплачивают все жители Эстонии, вне зависимости от того, идет ли речь об автовладельцах или нет».

По словам члена правления Orlen Eesti Сирет Лийвамяги, конечно, много говорится о приграничной торговле на уровне потребителей, но значительно меньше говорится о положении предпринимателей: «В общественных дискуссиях незаслуженно без внимания оставлены предприниматели и флагманы транспортного сектора Эстонии, а также их клиенты. Реорганизация деятельности и адаптация к заправке в чужой стране было сложным, но при сегодняшней налоговой политики Эстонии неизбежным решением. В сотрудничестве с другими отраслевыми союзами мы должны действовать решительно, чтобы вернуть предпринимателей нашего транспортного сектора на рынок Эстонии. Сегодня они, к сожалению, отдаю большую часть налоговых денег южным соседям».