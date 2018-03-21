Минобороны РФ сообщило об экспериментах Великобритании по созданию отравляющих веществ

"Хотелось бы отметить, что, начиная с 70-х годов, в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ нового поколения. Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию данной программы, и имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ", - сказал Кириллов на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей.

Кроме того, он обратил внимание на то, что именно Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году "производство фосфороорганических отравляющих веществ типа VX". "Патент впоследствии был продан США", - сказал Кириллов.

"Новичок" можно получить по формуле

Кириллов добавил, что газ "Новичок", которым в Великобритании якобы отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, можно создать на специальном оборудовании, используя опубликованную формулу.

Он напомнил, что в 2008 году Вилем Мирзаяновым была опубликована книга "Государственные секреты, хроники инсайдеры" о российской программе химоружия, в которой была опубликована формула вещества, которое Великобритания именует "Новичок", а также подробно описаны процессы синтеза этого вещества.

"Располагая формулой из данной книги, имея образование университетское, химического факультета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить сильно действующее боевое отравляющее вещество", - сказал Кириллов.

Он добавил, что "именно со слов самого Мирзаянова отравляющее вещество нервнопаралитического действия "Новичок" более чем в 10 раз смертельнее всех известных и ранее разработанных веществ".

"Дело Скрипаля"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.