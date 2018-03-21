Кандидаты в ректоры: плата за обучение вынудит студентов голосовать ногами

Ассер указал на то, что существуют разные модели финансирования высшего образования, однако в Эстонии мы должны смотреть на ближайших соседей. «Любая дополнительная экономическая нагрузка на студента дает ему еще один аргумент в пользу того, чтобы учиться в другом месте. И такой тренд существует, - отметил Ассер. - Это не стабильная, а усугубляющаяся тенденция, и к ней нужно серьезно относиться. Конечно, говорить о компонентах платного обучения необходимо. Но у нас нет хорошего видения ситуации, чтобы дать более основательные рекомендации, – что если мы увеличим плату на пять или десять процентов, это подействует на студентов тем или иным образом».

Сутроп добавила, что маленькое эстонское образовательное чудо состоит в гибкости. Но если установить на что-то большие ограничения, то это лишит возможности комбинировать разные решения.

Слишком жесткие правила

«Проблема бесплатного образования – это слишком жесткие правила, студент должен учиться с полной нагрузкой. В определенных сферах, таких, как, например медицина и юриспруденция, это действует, поскольку эти студенты хотят сразу же работать по специальности. В других местах, где нужно 40 часов работать и 40 часов учиться – извините, но это не возможно: где-нибудь человек будет халтурить. Это может означать снижение качества образования», - сказала Сутроп.

«Если бы были социальные гарантии, приличные стипендии, возможности взять кредит, тогда они учились бы более прилежно и результат был бы лучше. Снимем ограничения. Почему не разрешают обучение с частичной занятостью? Почему не разрешить обучение на платных местах платежеспособным потенциальным студентам? Но на каждой специальности должно быть бесплатное место», - добавила Сутроп.

«Я убежден, что в каком-то виде платное образование будет. Но пока еще рано. Есть ниша для учебных программ, на которые могут поступать учащиеся с опытом работы. Было бы глупо это не использовать», - сказал Ассер.