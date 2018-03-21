Прах бывшего командующего Силами обороны Эстонии похоронят на военном кладбище в США

Церемония захоронения полковника армии США Александра Эйнселна пройдет в три часа дня 2 апреля, сообщается на официальном сайте Арлингтонского военного кладбища. Церемония пройдет в главном здании кладбища.

В церемонии примет участие командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, сообщил главный штаб Сил обороны.

На следующий день могилу Эйнселна посетит также президент Керсти Кальюлайд, которая 3 апреля примет участие во встрече президентов стран Балтии и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

«Мы посетим Арлингтонское кладбище и могилу генерала Эйнселна на следующий день», - сообщил BNS в среду советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ, имея в виду следующий день после похорон.

Первый командующий Силами обороны после восстановления независимости Эстонии генерал Александр Эйнселн скончался 16 марта прошлого года. Эйнселна проводили в последний путь с военными почестями 31 марта в церкви Яани в Таллинне. В проводах участвовали президент Кальюлайд, министр обороны и командующий Силами обороны.

Эйнселн родился 25 октября 1931 года в Таллинне, вместе с матерью в 1944 году перебрался из Эстонии в Германию и с 1949 году проживал в США. В1951-1985 годах служил в американской армии, участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах и был произведен в полковники.

В 1993 году Эйнселн вернулся в Эстонию и с мая 1993 по декабрь 1995 года возглавлял Силы обороны Эстонии.