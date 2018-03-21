Еврокомиссия предложила облагать налогом интернет-компании

По словам еврокомиссара, на сегодняшний день становится все больше компаний, которые действуют в сети и не имеют практически никакого присутствия в реальном мире.

Как отметил Московиси, каждый клик, каждый лайк ведет к обозначению интереса пользователя, повышает рекламный рейтинг и является основой для целой серии экономических транзакций.

«Сейчас существует юридический вакуум, который не позволяет обложить налогами компании, не имеющего физического присутствия на вашей территории, что также подрывает конкуренцию между сетевыми компаниями и предприятиями реальной экономики", - пояснил еврокомиссар.

Еврокомиссия предложила в этой связи следующие критерии для определения статуса налогового резидента, подпадающего под налогообложение в той или иной стране ЕС. Такой статус будут получать компании, которые удовлетворяют любому из трех критериев: оборот более 7 млн евро в год, насчитывающие более 100 000 пользователей в год, подписавшие более трех тысяч контрактов.

Московиси подчеркнул, что при разработке этих предложений ЕК работала с двумя крупными моделями интернет-бизнеса. Во-первых, это структуры, занимающиеся монетизацией кликов, в частности, соцсети или поисковые системы (например, Facebook и Google). Во-вторых, это электронные торговые площадки и системы поиска и заказа конкретных услуг (билетов, гостиниц, аренды машин).