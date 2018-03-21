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  • Выяснилась причина пожара на Палдиском шоссе

Выяснилась причина пожара на Палдиском шоссе

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ФОТО: Martin Ilustrumm

По данным Спасательного департамента, пожар, вспыхнувший во вторник в Таллинне на Палдиском шоссе, начался из-за контакта включенного прожектора с пакетами одежды.

Во вторник утром в ангаре, находящемся по адресу Палдиское шоссе, 120, загорелись пакеты с одеждой. Как сообщается в Twitter Спасательного департамента, пожар начался из-за контакта включенного прожектора с пакетами одежды.

Спасатели задействовали для тушения пожара максимальные силы.

Люди сами успели выбраться из здания, прежде чем его охватил огонь. Движение в районе пожара было серьезно нарушено. Поскольку от пожара распространялся густой дым, спасатели попросили жителей района не открывать окна и двери домов.

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