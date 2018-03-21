Выяснилась причина пожара на Палдиском шоссе

Во вторник утром в ангаре, находящемся по адресу Палдиское шоссе, 120, загорелись пакеты с одеждой. Как сообщается в Twitter Спасательного департамента, пожар начался из-за контакта включенного прожектора с пакетами одежды.

Люди сами успели выбраться из здания, прежде чем его охватил огонь. Движение в районе пожара было серьезно нарушено. Поскольку от пожара распространялся густой дым, спасатели попросили жителей района не открывать окна и двери домов.