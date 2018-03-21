В Эстонии хотят построить гигантский аквариум с акулами. Зоозащитники против

Петицию, адресованную фонду развития предпринимательства (EAS) и планируемому центру для всей семьи “Meritäht”, также подписали восемь эстонских обществ защиты животных и 13 000 человек, сообщил в среду пресс-секретарь НКО Loomus.

Эстонские и иностранные зоозащитники считают, что аквариуму для крупных океанических рыб не место в современной, экологичной и прогрессивной Эстонии. «В мире преобладают и продолжают победное шествие противоположные тенденции — уход от развлечения, где главными объектами являются животные. Курс взят на защиту природы и животных, охрану видов, устойчивое развитие, восстановление природных ресурсов», - говорится в петиции.

По словам члена правления НКО Loomus Кадри Таперсон, в аквариуме невозможно обеспечить крупным обитателям открытого моря вроде скатов и акул необходимые этим видам условия. «Существует ряд причин, начиная с того обстоятельства, что акулы — застенчивые и деликатные животные, и заканчивая тем фактом, что эксплуатация животных в качестве объекта развлечения — это устаревшая традиция, место которой в прошлом», - пояснила Таперсон.

Петицию подписали PETA Deutschland, организация морской защиты Sea Shepherd Global, организация охраны природы Born Free USA, крупнейшая норвежская организация зоозащиты NOAH, крупнейшая шведская организация зоозащиты Djurens Ratt, латвийская Dzivnieku briviba, болгарская CAAI и хорватская Animal Friends Croatia. Из эстонских организаций ее подписали НКО Loomus, Эстонское общество защиты животных, Эстонское общество собак-поводырей и -терапевтов, Pesaleidja, НКО Сааремааский приют для домашних животных, НКО Varjupaikade, НКО Приют для кошек и НКО Kassiabi. Петиция также опубликована на сайте Loomus, где ее на данный момент подписали 13 000 человек.

С 12 до 13 часов 29 марта зоозащитники проведут в Таллинне акцию в защиту акул и скатов. Акцию планируется провести перед зданием EAS (Ласнамяэ, 2).

НКО Loomus занимается защитой интересов и прав животных и представляет интересы животных в общественных дискуссиях. Loomus в первую очередь защищает животных, которых используют в сельском хозяйстве, для опытов, в развлекательной индустрии и для производства меха.