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Карта: смотрите, какие железнодорожные переезды в Эстонии наиболее опасны

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ФОТО: Sander Ilvest

Эстонская железная дорога хочет установить на всех переездах светофоры и шлагбаумы, поскольку за последнее время на железной дороге произошло много ДТП, пишет Postimees.

В феврале тяжелое ДТП произошло на железнодорожном переезде Кульна, где пьяный водитель грузовика выехал перед пассажирским поездом, в результате чего пострадали девять человек. Сегодня перед пассажирским поездом в Сауэ выехал на переезд фургон. Несчастные случаи на железной дороге происходят и с пешеходами.

Опасные переезды уже и раньше обсуждались правлением Eesti Raudtee и принятое в прошлом году решение предусматривало, что все переезды третьей категории будут оборудованы или светофорами, или шлагбаумами. После ДТП на переезде Кульна правление приняло решение, что необходимо в целом улучшать ситуацию на переездах и установить как светофоры, так и шлагбаумы надо на всех переездах.

У Eesti Raudtee сейчас всего 152 переезда, из них 40 уже оборудованы шлагбаумами.

Все железнодорожные переезды делятся на три категории: на переездах I категории есть как светофоры, так и шлагбаумы; на переездах II категории установлены только светофоры, на переездах III категории нет ни светофоров, ни шлагбаумов.

Postimees нанес все железнодорожные переезды на карту и обозначил их категории.

ФОТО: Postimees.ee

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