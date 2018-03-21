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  • Галерея: в ботанический сад Тартуского университета пришла весна

Галерея: в ботанический сад Тартуского университета пришла весна

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25 марта ботанический сад Тартуского университета откроет выставку "В ожидании весны", которая познакомит посетителей с коллекцией весенних цветов, передает Tartu Postimees.

Садовник ботанического сада Тийу Тынсон сказала, что на выставке можно будет приятно провести время, наслаждаясь пением птиц и ароматом цветов. На ней будет представлено более 30 сортов тюльпанов, а также нарциссы и другие весенние растения. После мероприятия цветочные луковицы будут отдыхать, чтобы в начале осени их можно было посадить.

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