Галерея: в ботанический сад Тартуского университета пришла весна
21 марта 2018 г., 16:57
25 марта ботанический сад Тартуского университета откроет выставку "В ожидании весны", которая познакомит посетителей с коллекцией весенних цветов, передает Tartu Postimees.
Садовник ботанического сада Тийу Тынсон сказала, что на выставке можно будет приятно провести время, наслаждаясь пением птиц и ароматом цветов. На ней будет представлено более 30 сортов тюльпанов, а также нарциссы и другие весенние растения. После мероприятия цветочные луковицы будут отдыхать, чтобы в начале осени их можно было посадить.