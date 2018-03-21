Галерея: в ботанический сад Тартуского университета пришла весна

Садовник ботанического сада Тийу Тынсон сказала, что на выставке можно будет приятно провести время, наслаждаясь пением птиц и ароматом цветов. На ней будет представлено более 30 сортов тюльпанов, а также нарциссы и другие весенние растения. После мероприятия цветочные луковицы будут отдыхать, чтобы в начале осени их можно было посадить.