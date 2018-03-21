СМИ узнали о возможном уходе Лаврова с поста главы МИД

По словам источников в МИД, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего по причине усталости. Но, по настоятельной просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов.

«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

В интервью RTVI официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию об уходе Лаврова слухами, предложив не обращать на них внимания и просто поздравить министра с днем рождения.

Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента.

Еще в январе 2018 года Сергея Лаврова спрашивали на пресс-конференции, кто может заменить его на посту министра. В ответ на вопрос Ильи Архипова из Bloomberg он тогда сказал, что не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу. Также он добавил: «У нас есть Конституция, которая четко определяет порядок формирования правительства. Я вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен».

Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.