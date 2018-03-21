Основатели миллиардного завода в Тарту: в Европе целлюлозные заводы находятся вблизи университетских городов

«Мы рассмотрели все страны Европы, где действует хотя бы один деревообрабатывающий завод, работающий по крафт-технологии, и выяснили, есть ли в этих странах деревообрабатывающие заводы рядом с университетскими городами. В каждой из стран есть», - отмечают основатели миллиардного завода в своей мартовской новостной рассылке. «В некоторых странах заводы находятся в непосредственной близости от научных и культурных центров исторического значения», - добавляют они.

В 1288 году король Португалии Денис I основал в стране первый университет, который считается предшественником Лиссабонского университета. Начиная с 1911 года Лиссабонский университет работает на постоянной основе. Там обучается более 45 000 студентов. В Лиссабоне и его окрестностях проживает в общей сложности почти 3 миллиона человек, в городе находится несколько объектов культурного наследия ЮНЕСКО. На расстоянии 30 километров по прямой от центра Лиссабона находится деревообрабатывающий завод Setubal, принадлежащий группе Navigator.

Основанный в 1309 году Университет Авиньона сегодня действует как филиал Университета Экс-Марсель, где обучается 7000 студентов. Рядом с исторически известным, размером с Тарту, городом находится французский винодельческий регион Шатонёф-дю-Пап (Châteauneuf-du-Pape). Последний был назван в честь Папы Римского, который в 14 веке жил в Авиньоне. Авиньон, старый город которого входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, в 2000 году был культурной столицей Европы. На расстоянии 22 километра по прямой от центра города находится деревообрабатывающий завод Fibre Excellence.

В основанном в 1542 году Университете Сарагосы учится более 30 000 студентов. В городе живёт 660 000 человек, и центр города времён Королевства Арагона входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. На расстоянии 6 километров по прямой от центра Сарагосы находится деревообрабатывающий завод Torraspapel.

В основанном в 1585 году Университете Граца обучается более 30 000 студентов. В городе Грац проживает 325 000 жителей. В 2003 году Грац был культурной столицей Европы, и его старый город входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. На расстоянии 11 километров по прямой от центра города находится деревообрабатывающий завод Sappi Gratkorn, в радиусе 30 километров от завода находится также винодельческий регион Австрии Южная Штирия.

В основанном в 1958 году Университете Оулу учится более 15 000 студентов. На сегодняшний день в Оулу проживает 200 000 жителей. Центр Оулу в стиле неоклассицизма напоминает несколько исторических зданий в Тарту, как, например, учебное здание Тартуского университета на улице Ванемуйзе или бывшее главное здание Эстонского национального музея. На расстоянии 2 километров от центра Оулу находится деревообрабатывающий завод Stora Enso.

В основанном в 1967 году Университете Ульма учится более 10 000 студентов. В городе Ульм, который расположен на берегу Дуная, проживает 120 000 жителей. Речь идёт о родном городе А. Эйнштейна. В городе Ульм находится самая высокая церковь в мире. На расстоянии 26 километров по прямой от центра Ульма находится деревообрабатывающий завод Sappi Ehingen, на таком же расстоянии от завода находится винодельческий регион Германии Вюртемберг.

В основанном в 1999 году Университете Карлстада учится 16 000 студентов. Карлстад был основан в прошлом тысячелетии во времена викингов. Право называться городом Карлстад получил в 1584 году, и на сегодняшний день там проживает 61 000 человек. На расстоянии 23 километров по прямой от центра Карлстада находится деревообрабатывающий завод Billerudkorsnäs Grüvon.