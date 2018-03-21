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Минсоцдел упростит использование марихуаны в медицинских целях

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Марихуана.

ФОТО: Caro / Scanpix.

Министерство социальных дел отправило на межведомственное согласование поправки в постановление с целью упростить применение ряда наркотических веществ, включая марихуану, в медицинских целях, передает Rus.Err.

С 2005 года в Эстонии действует постановление, предусматривающее сложный процесс назначения наркосодержащих лекарственных средств врачами.

Согласно проекту постановления, которое на прошлой неделе подписал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, в будущем отменят два первых этапа процесса: подача заявки в спецкомиссию Минсоцдел с последующей отправкой согласованной заявки в Лекарственный департамент.

Представитель министерства Карин Вольмер пояснила ERR, что таким образом сократится бюрократия. "Речь ни в коем случае не идет о шаге к повышению доступности марихуаны как вызывающего зависимость вещества", - сказала Вольмер.

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