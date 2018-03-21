Минсоцдел упростит использование марихуаны в медицинских целях

С 2005 года в Эстонии действует постановление, предусматривающее сложный процесс назначения наркосодержащих лекарственных средств врачами.

Согласно проекту постановления, которое на прошлой неделе подписал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, в будущем отменят два первых этапа процесса: подача заявки в спецкомиссию Минсоцдел с последующей отправкой согласованной заявки в Лекарственный департамент.