Страшные цифры: в Эстонии от гриппа умерло рекордное число людей

На прошлой неделе к врачам обратились 6619 человек с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, из которых 38,5 процента – дети. Число заболевших вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом продолжает оставаться последние недели на одном уровне, интенсивность заболеваний оценивается как средняя, а распространение гриппа продолжает оставаться масштабным.

Среди заболевших по-прежнему больше всего детей до 15 лет. В основном причиной заболевания являются вирусы гриппа, которые составляют 72 процента среди и других вирусов. Сейчас и в Эстонии, и в Европе вообще распространяются три подтипа гриппа: подтип гриппа A (H1N1), грипп типа B и подтип гриппа A H3N2. По-прежнему доминирует вирус гриппа B. Больше всего заболеваний фиксируется в Ляэнемаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Ида-Вирумаа.

С начала сезона гриппа (с октября) из-за гриппа интенсивное лечение понадобилось 139. От осложнений умерло 51 человек, из них 48 были в возрасте 65+.

Смертность от гриппа не была такой высокой минимум последние десять лет. Например, в сезон 2011/12 из-за осложнений из-за гриппа умерли четыре человека, в 2012/13 — семь человек, в следующие годы число погибших оставалось в пределах 20.

ФОТО: graafika: Silver Alt

Все погибшие были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний, ни один не был вакцинирован.