Фото: американский дрон-разведчик нарисовал в небе над Эстонией странный рисунок

Над Эстонией сегодня вновь летал американский военный дрон-разведчик, также в воздушном пространстве Эстонии разведку проводил натовский самолет AWACS E-3A Sentry, передает Postimees.
По данным милитаристского портала, прибывший со стороны Латвии американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk летал на высоте около 15 500 метров в центральной и восточной частях Эстонии, потом вернулся по тому же пути назад. Через несколько часов беспилотник вновь посетил воздушное пространство Эстонии.
👀 Eyes over Estonia 🇪🇪— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 21 марта 2018 г.
NATO E3 Sentry AWACS
LX-N90442 NATO06
🇺🇸 USAF RQ4 Global Hawk
10-2043 'UAVGH000' pic.twitter.com/8OJx614XE9
Самолет-разведчик E-3A вошел в эстонское воздушное пространство вблизи Икла и на высоте 9500 метров направился на северное побережье, где сделал несколько кругов.
Глава отдела пресс-службы Сил обороны Эстонии майор Арво Йыэсалу сказал Postimees, что подобные полеты — рутинные и заранее согласованные, речь идет о регулярной части сотрудничества союзников.
«Как AWACS, так и Global Hawk и раньше летали в нашем воздушном пространстве, а в рамках сотрудничества союзников будут, безусловно, летать и дальше», - сказал Йыэсалу.