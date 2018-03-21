Фото: американский дрон-разведчик нарисовал в небе над Эстонией странный рисунок

По данным милитаристского портала, прибывший со стороны Латвии американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk летал на высоте около 15 500 метров в центральной и восточной частях Эстонии, потом вернулся по тому же пути назад. Через несколько часов беспилотник вновь посетил воздушное пространство Эстонии.

👀 Eyes over Estonia 🇪🇪



NATO E3 Sentry AWACS

LX-N90442 NATO06



🇺🇸 USAF RQ4 Global Hawk

10-2043 'UAVGH000' pic.twitter.com/8OJx614XE9 — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 21 марта 2018 г.

Самолет-разведчик E-3A вошел в эстонское воздушное пространство вблизи Икла и на высоте 9500 метров направился на северное побережье, где сделал несколько кругов.

Американский дрон RQ-4 Global Hawk. ФОТО: Reuters/Scanpix

Глава отдела пресс-службы Сил обороны Эстонии майор Арво Йыэсалу сказал Postimees, что подобные полеты — рутинные и заранее согласованные, речь идет о регулярной части сотрудничества союзников.

Самолет AWACS. ФОТО: Reuters/Scanpix