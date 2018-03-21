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  • Фото: американский дрон-разведчик нарисовал в небе над Эстонией странный рисунок

Фото: американский дрон-разведчик нарисовал в небе над Эстонией странный рисунок Рядом кружился и самолет AWACS

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ФОТО: Kuvatõmmis

Над Эстонией сегодня вновь летал американский военный дрон-разведчик, также в воздушном пространстве Эстонии разведку проводил натовский самолет AWACS E-3A Sentry, передает Postimees.

По данным милитаристского портала, прибывший со стороны Латвии американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk летал на высоте около 15 500 метров в центральной и восточной частях Эстонии, потом вернулся по тому же пути назад. Через несколько часов беспилотник вновь посетил воздушное пространство Эстонии.

Самолет-разведчик E-3A вошел в эстонское воздушное пространство вблизи Икла и на высоте 9500 метров направился на северное побережье, где сделал несколько кругов.

Американский дрон RQ-4 Global Hawk.

ФОТО: Reuters/Scanpix

Глава отдела пресс-службы Сил обороны Эстонии майор Арво Йыэсалу сказал Postimees, что подобные полеты — рутинные и заранее согласованные, речь идет о регулярной части сотрудничества союзников.

Самолет AWACS.

ФОТО: Reuters/Scanpix

«Как AWACS, так и Global Hawk и раньше летали в нашем воздушном пространстве, а в рамках сотрудничества союзников будут, безусловно, летать и дальше», - сказал Йыэсалу.

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