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Загитова проиграла короткую программу, Костнер обновила личный рекорд

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ФОТО: ANTONIO CALANNI/AP

В Милане стартовал Чемпионат мира по фигурному катаную. Открыли соревнования женщины, показав короткую программу.

Алина Загитова не смогла превзойти сумму баллов итальянки Каролины Костнер, которая установила личный рекорд. Загитова показала чистый прокат, но разрыв между ней и лидером, Костнер, всего 0,76,  (79,51 против 80,27) и идет на втором месте.  По технической оценке Загитова обошла Костнер - 42.51 против 41,30, а по компонентам уступила - 37,00 против 38,97.

Третье место показала Сатоко Мияхара, четвертое - Кэтлин Осмонд из Канады. Мария Сотскова - пятая, Станислава Константинова - 16-я.

«Я расстроилась, потому что не все получилось в программе. По моим ощущениям, я каталась немного скованно.

Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду этот момент анализировать. 

Мне сейчас вспомнилась Женя Медведева: зная, что ты едешь лидером, нужно чисто прокатывать программу, и с этим сложнее справиться», – сказала Алина Загитова в эфире «Матч! Арена». 

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