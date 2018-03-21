Загитова проиграла короткую программу, Костнер обновила личный рекорд

Алина Загитова не смогла превзойти сумму баллов итальянки Каролины Костнер, которая установила личный рекорд. Загитова показала чистый прокат, но разрыв между ней и лидером, Костнер, всего 0,76, (79,51 против 80,27) и идет на втором месте. По технической оценке Загитова обошла Костнер - 42.51 против 41,30, а по компонентам уступила - 37,00 против 38,97.

Третье место показала Сатоко Мияхара, четвертое - Кэтлин Осмонд из Канады. Мария Сотскова - пятая, Станислава Константинова - 16-я.

«Я расстроилась, потому что не все получилось в программе. По моим ощущениям, я каталась немного скованно.

Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду этот момент анализировать.