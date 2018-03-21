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Эстония планирует отправить в Мали подразделение из 50 военных

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ФОТО: LUDOVIC MARIN/AFP

Правительство на заседании в четверг обсудит отправку подразделения в составе до 50 человек для участия во французской военной операции Barkhane в Мали.

Правительство на заседании в четверг обсудит отправку подразделения Сил обороны для участия в военной операции Франции Barkhane, согласно проекту, правительство обратится к Рийгикогу за мандатом на отправку до 50 находящихся на действительной военной службе человек в Мали для участия в миссии продолжительностью в один год, сообщил пресс-секретарь правительства.

Франция начала антитеррористическую операцию Barkhane в регионе Сахель в 2014 году. Штаб операции расположен в столице Чада Нджамене. В операции участвует около 3000 французских военных.

В операции Barkhane также примет участие Соединенное Королевство.

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