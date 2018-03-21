Эстония планирует отправить в Мали подразделение из 50 военных

Правительство на заседании в четверг обсудит отправку подразделения Сил обороны для участия в военной операции Франции Barkhane, согласно проекту, правительство обратится к Рийгикогу за мандатом на отправку до 50 находящихся на действительной военной службе человек в Мали для участия в миссии продолжительностью в один год, сообщил пресс-секретарь правительства.