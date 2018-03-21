Борис Джонсон: Москва сделала своей мишенью Лондон за самую громкую критику

Джонсон повторил в своем выступлении перед депутатами парламента, что, по оценке Великобритании, ответственность за произошедшее 4 марта отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии несет Кремль.

В ответ на вопрос, зачем России было совершать это нападение, Джонсон сказал в парламенте: «Это было знак, что президент (Владимир) Путин или российское государство хотели сказать потенциальным перебежчикам из собственных ведомств: вот что произойдет, если вы решите поддержать государство с иными ценностями — такими, как у нас. Вы можете подвергнуться попытке убийства».

«На мой взгляд, причина, по которой выбрали Соединенное Королевство, очень проста, - добавил он. - Причина заключается в том, что мы — страна с этими конкретными ценностями. Мы верим в свободу, демократию, правовое государство, мы раз за разом привлекали внимание к России за нарушение этих ценностей».

«Мы видели это на Западных Балканах, мы видели это в Балтийских странах, мы видели, что происходит при российском содействии в Сирии».