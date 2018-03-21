Виновница смертельного ДТП избежала тюрьмы

Согласно обвинению, 26-летняя Аннели спровоцировала тяжелое ДТП 8 июля прошлого года в 15.05 в волости Ляэне-Сааре на перекрестке шоссе Сымера-Кярла и Курессааре-Выхма, когда на машине Audi A6 не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Opel Omega, пишет Postimees.

В результате столкновения погибла сидевшая рядом с водителем в Opel женщина, также еще два человека, находившиеся в этом автомобиле, получили травмы.

В среду перед Пярнуским уездным судом предстала Аннели, которая раскаялись в случившемся и признала свою вину. Суд в рамках сокращенного производства приговорил Аннели к году и четырем месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в два года.