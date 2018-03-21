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Виновница смертельного ДТП избежала тюрьмы

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Фото иллюстративное

ФОТО: Martin Ilustrumm

Пярнуский уездный суд в среду приговорил к условному сроку молодую женщину, по вине которой летом прошлого года произошла тяжелая авария на Сааремаа.

Согласно обвинению, 26-летняя Аннели спровоцировала тяжелое ДТП 8 июля прошлого года в 15.05 в волости Ляэне-Сааре на перекрестке шоссе Сымера-Кярла и Курессааре-Выхма, когда на машине Audi A6 не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Opel Omega, пишет Postimees.

В результате столкновения погибла сидевшая рядом с водителем в Opel женщина, также еще два человека, находившиеся в этом автомобиле, получили травмы.

В среду перед Пярнуским уездным судом предстала Аннели, которая раскаялись в случившемся и признала свою вину. Суд в рамках сокращенного производства приговорил Аннели к году и четырем месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в два года.

Также женщина не имеет права в течение четырех месяцев садиться за руль автомобиля, также она должна выплатить пострадавшим 24 100 евро.

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