В Англии умер посетитель кинотеатра, застрявший под креслом в поисках мобильного

Как пишет The Birmingham Mail, трагический инцидент произошел в кинотеатре Vue Cinema. По информации издания, мужчина уронил телефон между двумя сиденьями "золотой категории" - за эти комфортные места в кинотеатре посетителям приходится доплачивать, передает Newsru.

Когда мужчина пытался на полу найти свой телефон, сработал автоматический механизм подставки для ног, которая опустилась на его голову. На помощь бедолаге вскоре подоспели сотрудники кинотеатра.

"Он застрял и начал паниковать. Его знакомый и сотрудники пытались освободить его, но так и не смогли. В итоге им удалось отломать электронную подставку для ног и вытащить мужчину", - пояснили представители кинотеатра.

Как стало известно изданию, этот инцидент произошел еще 9 марта. Вечером того же дня мужчина был доставлен в местный госпиталь в критическом состоянии с подозрением на сердечный приступ. Он скончался спустя неделю, 16 марта.