Пьяный водитель остался без автомобиля и свободы

Ехавший на автомобиле Volkswagen Polo по шоссе Валга-Уулу Хейки предстал перед судом уже на следующий день после задержания. Пярнуский уездный суд признал его виновным в вождении транспортного средства в состоянии криминального алкогольного опьянении и приговорил к году тюрьмы, из которого сразу проведет за решеткой месяц и 15 дней.

Остальной срок не придется отбывать в тюрьме, если в течение двухлетнего испытательного срока Хейки не совершит новое преступление и будет соблюдать все требования надзора. В том числе он не может в течение испытательного срока употреблять алкоголь.

При вынесении приговора также учитывалось, что в 2016 году Хейки в нетрезвом виде спровоцировал ДТП в Тарту.

Также суд конфисковал у пьяного водителя его автомобиль.

Помощник прокурора Пилле Юхков объясняет, что она предложила конфисковать автомобиль и у суда есть право в этом случае решить, необходимо ли это. «Конфискация автомобиля — это эффективный метод воздействия. Поскольку пьяные водителя — очень опасны, используем конфискацию машин так часто, как это возможно», - говорит она.

Юхков говорит, что конфисковать автомобиль в чрезвычайных случаях могут и при первом нарушении.

Прокурор добавляет, что забрать можно и автомобиль, который не принадлежит пьяному водителю.

«Например, в случае, если владелец машины из-за своего легкомыслия позволяет пьяному человеку сесть за руль и тем самым содействует совершению преступления», - уточняет прокурор.

В прошлом году в Пярнумаа у нарушителей ПДД (не только у пьяных водителей) было конфисковано более 20 машин, в этом году уже конфисковано четыре автомобиля.