«Очевидец»: в Эстонии есть машинист, под колесами поезда которого погибли 13 человек

Несмотря на новые безопасные поезда, постоянно развивающуюся инфраструктуру и потраченные огромные деньги на кампании по безопасности, на железной дороге Эстонии растет количество смертей.
27-летний Мартин Мерисалу — один из многих, кто устал от постоянных происшествий на железной дороге и за три года в профессии у которого, к сожалению, появились "постоянные клиенты", передает ERR со ссылкой на «Очевидец» («Pealtnägija»).
«Есть одна пожилая дама, у которой, видимо, жизней, как и у кошки, она дважды секунда в секунду успевала пройти со своими санками, а летом с тележкой, но до сих пор все заканчивалось удачно», - говорит машинист.
Отец Мартина, Ромет с 34-летним стажем за свою карьеру столкнулся с гибелью 13 человек, хотя ни разу его вины в этом не было. Иногда несчастного случая невозможно избежать, но Ромета возмущают истории, в которых всему виной рассеянность и нахальность, а опасности люди подвергают не только себя, но и других.