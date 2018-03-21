«Очевидец»: в Эстонии есть машинист, под колесами поезда которого погибли 13 человек

27-летний Мартин Мерисалу — один из многих, кто устал от постоянных происшествий на железной дороге и за три года в профессии у которого, к сожалению, появились "постоянные клиенты", передает ERR со ссылкой на «Очевидец» («Pealtnägija»).

«Есть одна пожилая дама, у которой, видимо, жизней, как и у кошки, она дважды секунда в секунду успевала пройти со своими санками, а летом с тележкой, но до сих пор все заканчивалось удачно», - говорит машинист.